"Сити" повторно разгромил "Брюгге"

Фил Фоден "Манчестер Сити" вплотную приблизился к выходу в 1/8 финала Лиги Чемпионов, разгромив дома "Брюгге" со счетом 4:1.

На поражение 0:2 от "Кристал Пэлас" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал, выпустив в старте Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Рияда Махреза. Они заменили Рубена Диаша, Кевина Де Брюйне и Габриэля Жезуса.

Матч начался со значительным преимуществом хозяев, и уже на 15-й минуте гости дрогнули. Жоау Канселу с левого края штрафной прострелил низом к дальней штанге, где Фил Фоден лишь подставил свою ногу — 1:0.

Однако практически сразу "Брюгге" удалось ответить. Голкипер "Сити" Эдерсон отразил удар Ханса Ванакена из пределов штрафной, но мяч отскочил на левый край к Шарлю де Кетеларе, который тут же прострелил к воротам. Случился двойной рикошет, и от Стоунса снаряд отскочил в сетку — 1:1.

Автогол Стоунса укрепил боевой дух гостей, которые старательнее прежнего принялись обороняться и время от времени пытались отвечать контратаками, но без особого успеха.

"Горожане" полностью контролировали мяч, но играли без скорости и никак не могли осмысленно доставить мяч в штрафную. В итоге гол Фодена так и остался их единственным ударом в створ до перерыва.

В начале второго тайма "Сити" все-таки дожал упрямую бельгийскую команду. Фоден навесил с левого фланга к дальней штанге, откуда Канселу без сопротивления пробил головой — 2:1.

Хозяева продолжили контролировать мяч, а без мяча "Брюгге" не мог на что-либо рассчитывать.

На 72-й минуте интрига окончательно умерла. Гюндоган классным разрезающим пасом нашел на левом краю штрафной Фодена, а тот покатил на свободного Рахима Стерлинга — 3:1.

За считанные минуты до финального свистка вышедший на замену Жезус установил окончательный счет, пробив метров с 15 — 4:1.

"Брюгге" удалось доставить проблем "Сити", но снова не удалось избежать разгромного поражения. "Горожане" были объективно на две головы сильнее.

"Манчестер Сити" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия) — "Атлетико" (Испания) — 4:1 (1:1)

Голы: Фоден 15, Махрез 54, Стерлинг 72, Жезус 90 — Стоунс 17 (авт).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Зинченко 80), Стоунс, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва (Де Брюйне 75), Махрез (Стерлинг 69), Фоден (Палмер 80), Грилиш (Жезус 68).

"Брюгге": Миньоле, Мата (Ван дер Бремпт 78), Хендри, Мехеле, Нсоки, Соболь (Рикка 73), Ритc (Мбамба 78), Вормер, Ванакен, Ланг (Дост 78), Де Кетеларе (Соуа 87).


Метки Брюгге, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 01:00

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