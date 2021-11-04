"Сити" повторно разгромил "Брюгге"

"Манчестер Сити" вплотную приблизился к выходу в 1/8 финала Лиги Чемпионов, разгромив дома "Брюгге" со счетом 4:1.

На поражение 0:2 от "Кристал Пэлас" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал, выпустив в старте Джона Стоунса, Илкая Гюндогана и Рияда Махреза. Они заменили Рубена Диаша, Кевина Де Брюйне и Габриэля Жезуса.



Матч начался со значительным преимуществом хозяев, и уже на 15-й минуте гости дрогнули. Жоау Канселу с левого края штрафной прострелил низом к дальней штанге, где Фил Фоден лишь подставил свою ногу — 1:0.



Однако практически сразу "Брюгге" удалось ответить. Голкипер "Сити" Эдерсон отразил удар Ханса Ванакена из пределов штрафной, но мяч отскочил на левый край к Шарлю де Кетеларе, который тут же прострелил к воротам. Случился двойной рикошет, и от Стоунса снаряд отскочил в сетку — 1:1.



Автогол Стоунса укрепил боевой дух гостей, которые старательнее прежнего принялись обороняться и время от времени пытались отвечать контратаками, но без особого успеха.



"Горожане" полностью контролировали мяч, но играли без скорости и никак не могли осмысленно доставить мяч в штрафную. В итоге гол Фодена так и остался их единственным ударом в створ до перерыва.



В начале второго тайма "Сити" все-таки дожал упрямую бельгийскую команду. Фоден навесил с левого фланга к дальней штанге, откуда Канселу без сопротивления пробил головой — 2:1.



Хозяева продолжили контролировать мяч, а без мяча "Брюгге" не мог на что-либо рассчитывать.



На 72-й минуте интрига окончательно умерла. Гюндоган классным разрезающим пасом нашел на левом краю штрафной Фодена, а тот покатил на свободного Рахима Стерлинга — 3:1.



За считанные минуты до финального свистка вышедший на замену Жезус установил окончательный счет, пробив метров с 15 — 4:1.



"Брюгге" удалось доставить проблем "Сити", но снова не удалось избежать разгромного поражения. "Горожане" были объективно на две головы сильнее.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия) — "Атлетико" (Испания) — 4:1 (1:1)



Голы: Фоден 15, Махрез 54, Стерлинг 72, Жезус 90 — Стоунс 17 (авт).



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер (Зинченко 80), Стоунс, Лапорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва (Де Брюйне 75), Махрез (Стерлинг 69), Фоден (Палмер 80), Грилиш (Жезус 68).



"Брюгге": Миньоле, Мата (Ван дер Бремпт 78), Хендри, Мехеле, Нсоки, Соболь (Рикка 73), Ритc (Мбамба 78), Вормер, Ванакен, Ланг (Дост 78), Де Кетеларе (Соуа 87).