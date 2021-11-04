Эдвардс может сменить "Ливерпуль" на "РБ Лейпциг" уже в январе

Спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс уже в январе может перейти в "РБ Лейпциг".

Слухи насчет ухода Эдвардса из "Ливерпуля" появились еще в августе. Но тогда утверждалось, что это случится только в конце сезона, а главным претендентом на Майкла назывался "Реал".



Примечательно, что главный тренер "красных" Юрген Клопп не стал ни опровергать, ни подтверждать эти слухи, лишь подчеркнув, что не будет обсуждать такие вещи на публике.



А сейчас немецкое издание Bild сообщает, что Эдвардс является большим фаворитом на роль спортивного директора "РБ Лейпциг". Клуб Бундеслиги пытается закрыть эту позицию с мая.



Сообщается, что в последние недели переговоры с Майклом стали "более конкретными", и назначение может произойти уже в январе.