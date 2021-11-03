Варан пропустит около месяца

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан пропустит около одного месяца с травмой задней поверхности бедра.

Эту травму Варан получил в начале вчерашнего матча Лиги Чемпионов против "Аталанты" (2:2). При этом Рафаэль едва вернулся в строй, решив проблемы с пахом.



По прибытии назад в Манчестер Варан прошел углубленное обследование, подтвердившее характер повреждения, и теперь, вероятно, снова сыграет в футбол уже зимой, как следует из официального заявления "Юнайтед".



Потеря 28-летнего француза будет сглажена тем, что впереди международный перерыв, но матчи против "Манчестер Сити", "Уотфорда", "Вильярреала" и, вероятно, "Челси" экс-игрок "Реала" все равно пропустит.