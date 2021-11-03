Льорис предвкушает работу с Конте

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что его предвкушает работу с новым тренером Антонио Конте.

Ну сумев поладить с Нуну Эшпириту Санту за четыре месяца совместной работы, теперь игроки "Тоттенхэма" получили нового рулевого, которым стал выигрывавший титулы с "Ювентусом", "Челси" и "Интером" Конте.



Льорис рад такой возможности, но подчеркивает, что теперь игроки должны приложить усилия, чтобы это сотрудничество оказалось успешным.



"Он очень амбициозен, и он верит во всех игроков, что есть в раздевалке. Он постарается изо всех сил, чтобы помочь клубу стать лучше и чтобы у команды появилась правильная структура".



"А мы, игроки, должны больше требовать друг с друга. Мы должны чувствовать себя более ответственными за клуб и фанатов".



"Это отличная возможность поработать с одним из лучших тренеров последних лет. Но теперь не время для слов. Настало время трудиться".



"Настало время снова поверить в себя, в свою команду и в свой клуб. Шаг за шагом мы будем стараться стать лучше и достичь желаемого уровня".



"Нам важно найти правильный контакт друг с другом, даже если слова Антонио Конте очень четкие и простые. Все зависит от командной работы и командного взаимодействия".



"Как я уже сказал, это отличная возможность поработать с такого рода тренером, но такой возможностью нужно еще воспользоваться", — цитирует Льориса The Independent.