Гвардиола: "Мы играем на невероятном уровне"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда играет, возможно, в свой лучший футбол за все время его работы на "Этихад".

К матчу против "Брюгге" подопечные Гвардиолы подходят, потерпев два поражения подряд. "Горожане" вылетели из Кубка Лиги, уступив в серии пенальти "Вест Хэму", а затем были биты дома "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.



"Сити" испытывает очевидные проблемы из-за отсутствия чистого нападающего, однако Хосеп отвергает претензии к своей команде.



"Мы играем на невероятном уровне. Я говорю о нашей игре в последние месяц-полтора".



"Я бы сказал, это один из лучших моментов, что мы находимся здесь вместе. Результаты зависят от многих вещей и обстоятельств, и мы должны улучшить свои результаты. Однако мы играем в очень, очень хороший и надежный футбол", — цитирует Гвардиолу The Guardian.