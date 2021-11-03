Фанат сборной Англии приговорен к 10 неделям тюрьмы за расизм
Болельщик сборной Англии был приговорен к 10 неделям тюрьмы за оскорбление на расовой почве Джейдона Санчо, Маркуса Рэшфорда и Букайо Сака.
Трое перечисленных игроков допустили осечки в серии послематчевых пенальти за сборную Англии в финале Евро-2020 против Италии минувшим летом.
Расстроенный проигрышем любимой команды, 52-летний Джонатон Бест опубликовал у себя в фейсбуке 18-секундное видео с оскорблениями трех темнокожих футболистов.
Один из друзей Беста попросил удалить это видео, но Джонатон отказался. Спустя три дня администраторы социальной сети все же стерли ролик, но к тому моменту на фаната уже пожаловались в полицию.
Сегодня Бест, который проживает в пригороде Лондона и работает водителем автопогрузчика, предстал перед судом, который приговорил его к 10 неделям тюремного заключения, сообщает BBC. Таким образом, Новый год и Рождество грубиян встретит не в кругу семьи, а за решеткой, где сможет поразмышлять о своем поведении.
03.11.2021 20:00
Просмотров: 55
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хорошо, что наказали.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий