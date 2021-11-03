Паратичи не обсуждал трансферные планы с Конте

Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи заявил, что пока не обсуждал с главным тренером Антонио Конте трансферные цели на январь.

Стоило Конте заступить на тренерский мостик "шпор", как пресса принялась спекулировать насчет обещанного ему бюджета и насчет его целей в зимнее трансферное окно.



Среди игроков, в которых заинтересован Антонио, называются Душан Влахович из "Фиорентины", Франк Кесси из "Милана" и Милан Шкриниар из "Интера", однако в реальности итальянский тренер еще не просил никого ему купить.



"Обсуждали ли мы трансферы? Совершенно нет. Потому что мы очень верим в своих игроков. Мы сосредоточены на том, чтобы стать лучше как клуб и как команда".



"Мы не разговаривали о новых игроках, мы сосредоточены на своей команде, а дальше станет видно. Думаю, у нас боеспособная команда. Мы верим в своих игроков, у нас очень хорошие игроки, и сейчас мы не обсуждаем других игроков. Это неподходящее время для этого", — цитирует Паратичи Evening Standard.