Паратичи не обсуждал трансферные планы с Конте

Антонио Конте Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи заявил, что пока не обсуждал с главным тренером Антонио Конте трансферные цели на январь.

Стоило Конте заступить на тренерский мостик "шпор", как пресса принялась спекулировать насчет обещанного ему бюджета и насчет его целей в зимнее трансферное окно.

Среди игроков, в которых заинтересован Антонио, называются Душан Влахович из "Фиорентины", Франк Кесси из "Милана" и Милан Шкриниар из "Интера", однако в реальности итальянский тренер еще не просил никого ему купить.

"Обсуждали ли мы трансферы? Совершенно нет. Потому что мы очень верим в своих игроков. Мы сосредоточены на том, чтобы стать лучше как клуб и как команда".

"Мы не разговаривали о новых игроках, мы сосредоточены на своей команде, а дальше станет видно. Думаю, у нас боеспособная команда. Мы верим в своих игроков, у нас очень хорошие игроки, и сейчас мы не обсуждаем других игроков. Это неподходящее время для этого", — цитирует Паратичи Evening Standard.


Метки Конте, Паратичи, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 03.11.2021 19:47 # takernotagiver
    Ну Влаховича застолбила обидчица Защелси. Так что обойдется.

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  2. portsmouth08 03.11.2021 19:13 # portsmouth08
    Антонио скрывающий боль.

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  3. shmanisa 03.11.2021 19:13 # shmanisa
    Ща Антоха затянет свой цыганский штаб, а его братело втюзает 5ток трансферов.

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