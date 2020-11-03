Эмери подтвердил, что его не будет в "Ньюкасле"
Унаи Эмери положил конец слухам насчет своего перехода в "Ньюкасл", объявив, что останется главным тренером "Вильярреала".
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ньюкасл" избрал Эмери своим фаворитом на замену уволенному Стиву Брюсу. "Сороки" установили контакт с лагерем Унаи, обозначили свой интерес и стали ждать ответа из Испании.
Однако экс-наставник "Арсенала" решил не возвращаться в Премьер-Лигу. Эмери настроен и дальше тренировать "Вильярреал".
"Вильярреал" — мой дом, и я на 100 процентов предан этому клубу".
"Если честно, я благодарен за проявленный ко мне интерес со стороны такого замечательного клуба, но я с еще большей благодарностью остаюсь здесь. Я уже сообщил президенту о своем решении — о том, что хочу остаться частью этого проекта, где я, клуб и мои игроки обладаем взаимным и ответным уважением", — говорится в опубликованном Эмери заявлении.
The Telegraph ожидает, что теперь "Ньюкасл" обратится к бывшему наставнику "Борнмута" Эдди Хау.
03.11.2021 18:00
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оно и верно
тренер не для апл.
испания - его обитель. ТАм он себе имя сделал.
АПЛ его только деклассирует
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