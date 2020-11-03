Эмери подтвердил, что его не будет в "Ньюкасле"

Унаи Эмери положил конец слухам насчет своего перехода в "Ньюкасл", объявив, что останется главным тренером "Вильярреала".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ньюкасл" избрал Эмери своим фаворитом на замену уволенному Стиву Брюсу. "Сороки" установили контакт с лагерем Унаи, обозначили свой интерес и стали ждать ответа из Испании.



Однако экс-наставник "Арсенала" решил не возвращаться в Премьер-Лигу. Эмери настроен и дальше тренировать "Вильярреал".



"Вильярреал" — мой дом, и я на 100 процентов предан этому клубу".



"Если честно, я благодарен за проявленный ко мне интерес со стороны такого замечательного клуба, но я с еще большей благодарностью остаюсь здесь. Я уже сообщил президенту о своем решении — о том, что хочу остаться частью этого проекта, где я, клуб и мои игроки обладаем взаимным и ответным уважением", — говорится в опубликованном Эмери заявлении.



The Telegraph ожидает, что теперь "Ньюкасл" обратится к бывшему наставнику "Борнмута" Эдди Хау.