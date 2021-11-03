Скоулз: "Погба будет нуждаться в няньке до 35 лет"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба будет нуждаться в "няньке" до 35 лет.

В данный момент Погба отбывает трехматчевую дисквалификацию во внутренних соревнованиях из-за удаления против "Ливерпуля", но накануне Поль появился в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов против "Аталанты".



Погба совершенно не впечатлил Скоулза своей игрой, и Полу кажется, что только присутствие рядом старших товарищей заставит Поля сохранять концентрацию и не пижонить.



"Погба нужен кто-нибудь, кто будет с ним постоянно разговаривать. Кто-нибудь, кого он полностью уважает и кто обладает опытом".



Сколько ему уже? 28? Он и сам очень опытный игрок. Но он один из тех, кто и в 35 лет останется точно таким же. Он по-прежнему будет делать глупые вещи, красуясь перед людьми и хвастаясь своей техникой. Главная проблема Поля — это концентрация. Временами он витает в мире грез".



"Если вспомнить о "Ювентусе", за который он играл, то там он был великолепен. Поэтому его и купили. Но там вокруг него были опытные Кьеллини, Бонуччи, Буффон, а также агрессивный тренер. Ему нужен будет такой подход до 35 лет", — сообщил Скоулз BT Sport.