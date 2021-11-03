Конте обещает "Тоттенхэму" стабильность и привлекательный футбол

Новоиспеченный наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что собирается стабилизировать игру команды и поставить ей привлекательный футбол.

Накануне Конте заключил контракт со "шпорами" до 2023 года, заступив на тренерский мостик спустя сутки после увольнения Нуну Эшпириту Санту.



Антонио уверен, что ему достались классные игроки, чтобы сделать из них боеспособную команду, которая будет радовать своих фанатов.



"Во-первых, спасибо. Я с огромным удовольствием и огромной честью стал главным тренером "Тоттенхэма". Думаю, это отличная возможность для меня вернуться в Англию с помощью клуба, который обладает игроками топ-уровня. Я буду с удовольствием тренировать "Тоттенхэм".



"Я хочу сказать, что Даниэль Леви сильно хотел заполучить меня, и для меня честь принять это предложение. А теперь я хочу отплатить за это доверие".



"Моя тренерская философия очень простая и заключается в том, чтобы играть в хороший и привлекательный футбол ради наших фанатов. А также чтобы стабилизировать команду, перестав испытывать взлеты и падения".



"Думаю, эти фанаты заслуживают боеспособную команду, которая обладает желанием сражаться. Я сделаю все возможное, чтобы заслужить их поддержку. Такого рода ситуация подстегивает тебя, а также усиливает твое желание работать и сделать что-нибудь важное для фанатов этого клуба".



"Это отличная возможность, для меня честь стать главным тренером "Тоттенхэма", — сообщил Конте Spurs TV.