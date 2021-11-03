Анонс матча "Манчестер Сити" — "Брюгге"
В своем очередном матче на групповом этапе Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" примет "Брюгге".
Естественно, в среду вечером главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола будет держать в уме предстоящее дерби с "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.
Однако не самая простая ситуация в Группе A, где "горожане" на одно очко отстают от ПСЖ и на два опережают "Брюгге", а также домашнее поражение 0:2 от "Кристал Пэлас" в минувший уикенд обязывают подопечных Гвардиолы играть строго на победу.
В прошлом месяце "Сити" не составило труда победить "Брюгге". "Горожане" уверенно выиграли в Бельгии со счетом 1:5.
"Мы должны отнестись к этому матчу серьезно и показать хорошую игру. Этот матч дает нам возможность сделать невероятный шаг по направлению 1/8 финала Лиги Чемпионов", — сообщил Гвардиола.
- "Сити" выиграл шесть из своих семи матчей против бельгийских команд в еврокубках (1 поражение).
- "Брюгге" не выиграл ни одного из 13 последних матчей против английских команд в еврокубках (3 ничьи, 10 поражений) — с победы 1:0 против "Челси" в феврале 1995.
- В семи предыдущих матчах против бельгийских команд "Сити" забил 21 гол.
- "Брюгге" в 14-й раз отправится на выезд в Англию, где еще пока не побеждал в рамках еврокубков (11 поражений, 2 ничьи).
- При Гвардиоле "Сити" выиграл 80 процентов своих домашних матчей в Лиге Чемпионов (20 из 25, 2 ничьи и 3 поражения), и это лучший показатель в истории клуба с "Этихад".
Единственной потерей "Сити" остается вингер Ферран Торрес. Дисквалификация Эмерика Лапорта не распространяется на Лигу Чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа A. 4-й тур
"Манчестер Сити" (Англия) — "Брюгге" (Бельгия)
Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция
03.11.2021 15:00
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