Скоулзу и Фердинанду тревожно за МЮ перед дерби Манчестера

Пол Скоулз и Рио Фердинанд Легенды "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз и Рио Фердинанд выразили обеспокоенность за "красных дьяволов" в преддверии дерби с "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" только в компенсированное время ушел от поражения в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" (2:2).

Игра "дьяволов" совершенно не впечатлила Скоулза и Фердинанда, и они опасаются, что в ближайший уикенд Оле Гуннара Сульшера с таким футболом ожидает очередное разочарование.

"Они нормально сыграли в субботу, но сегодня были немного неряшливы. Их игра стала слишком шаткой после ухода Варана с поля".

"Центр поля снова оставлял желать лучшего, они слишком часто теряли там мяч".

"Магуайр... Я не знаю, то ли он все еще травмирован, то ли он отходит после Евро, но с ним что-то не в порядке. Я не хочу этого говорить, но с такой игрой — особенно как во втором тайме — и без Варана мне тревожно перед субботой", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.

"Они не могут позволить себе играть, как во втором тайме. Если они таким же образом сыграют против "Сити", то получат три, четыре или пять голов. Они проявили недостаточное уважение к сопернику, их игра распадалась на части, они были неряшливы с мячом и без мяча".

"Им не хватало темпа. В какой-то момент я смотрел и не понимал, по какой схеме они играют. Это был беспорядок".

"Они просто играли с надеждой, что Криштиану Роналду предоставится возможность блеснуть. Им повезло, что это случилось", — сообщил Фердинанд.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз, Фердинанд

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. wilshere-95 03.11.2021 14:36 # wilshere-95
    https://youtu.be/a7amL-2INgU
    Для болельщиков МЮ

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  2. arhangel777 03.11.2021 14:32 # arhangel777
    Да все это фигня, в последних 5 встречах выигрывал МЮ. Тем более Сити для МЮ один из самых заклятых соперников. Могут на волевых в легкую вынести у себя дома.

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  3. vals1702 03.11.2021 14:31 # vals1702
    ничейку скатают

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  4. empry 03.11.2021 14:29 # empry
    Вместо Сульшера можно поставить Роналду играющим тренером. Иногда кажется, что он в футболе понимает больше норвега. Постоянно руководит партнерами, подсказывает даже с лавки запасных. И страсти вместе со здоровой агрессией у него гораздо больше, чем у Олега. Тот просто делает кислую мину когда игра не идёт и все. КриРо же в это время неистовствует как не в себя. Тактики у команды все равно нет, так может эмоции и рвения добавится.

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  5. liverfun 03.11.2021 14:17 # liverfun
    команда так уже давно играет, удивления быть не должно. просто когда-то получается на классе игроков очки цеплять, когда-то нет, все сводится к удаче, которую сульшер называет днк.
    с большими соперниками маню ловить нечего, но к счастью для них, таких матчей не так много, с остальными как повезет

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  6. tursa 03.11.2021 14:16 # tursa
    Насколько все плохо что фанаты мю прямо говорят что у них нет будущего

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  7. wwwxxx 03.11.2021 14:09 # wwwxxx
    до сих пор не вкурил как лестер впарил этот мешок с говном за 80 лямов

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  8. mufc1994 03.11.2021 14:06 # mufc1994
    Знатно заглотнем. Но сульшера не уволят ибо некем менять лол)

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  9. superperez101 03.11.2021 14:04 # superperez101
    магваер отходит после евро))

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