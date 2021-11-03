Скоулзу и Фердинанду тревожно за МЮ перед дерби Манчестера
Легенды "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз и Рио Фердинанд выразили обеспокоенность за "красных дьяволов" в преддверии дерби с "Манчестер Сити".
Накануне "Юнайтед" только в компенсированное время ушел от поражения в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" (2:2).
Игра "дьяволов" совершенно не впечатлила Скоулза и Фердинанда, и они опасаются, что в ближайший уикенд Оле Гуннара Сульшера с таким футболом ожидает очередное разочарование.
"Они нормально сыграли в субботу, но сегодня были немного неряшливы. Их игра стала слишком шаткой после ухода Варана с поля".
"Центр поля снова оставлял желать лучшего, они слишком часто теряли там мяч".
"Магуайр... Я не знаю, то ли он все еще травмирован, то ли он отходит после Евро, но с ним что-то не в порядке. Я не хочу этого говорить, но с такой игрой — особенно как во втором тайме — и без Варана мне тревожно перед субботой", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.
"Они не могут позволить себе играть, как во втором тайме. Если они таким же образом сыграют против "Сити", то получат три, четыре или пять голов. Они проявили недостаточное уважение к сопернику, их игра распадалась на части, они были неряшливы с мячом и без мяча".
"Им не хватало темпа. В какой-то момент я смотрел и не понимал, по какой схеме они играют. Это был беспорядок".
"Они просто играли с надеждой, что Криштиану Роналду предоставится возможность блеснуть. Им повезло, что это случилось", — сообщил Фердинанд.
03.11.2021 14:00
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Для болельщиков МЮ
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Да все это фигня, в последних 5 встречах выигрывал МЮ. Тем более Сити для МЮ один из самых заклятых соперников. Могут на волевых в легкую вынести у себя дома.
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ничейку скатают
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Вместо Сульшера можно поставить Роналду играющим тренером. Иногда кажется, что он в футболе понимает больше норвега. Постоянно руководит партнерами, подсказывает даже с лавки запасных. И страсти вместе со здоровой агрессией у него гораздо больше, чем у Олега. Тот просто делает кислую мину когда игра не идёт и все. КриРо же в это время неистовствует как не в себя. Тактики у команды все равно нет, так может эмоции и рвения добавится.
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команда так уже давно играет, удивления быть не должно. просто когда-то получается на классе игроков очки цеплять, когда-то нет, все сводится к удаче, которую сульшер называет днк.
с большими соперниками маню ловить нечего, но к счастью для них, таких матчей не так много, с остальными как повезет
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Насколько все плохо что фанаты мю прямо говорят что у них нет будущего
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до сих пор не вкурил как лестер впарил этот мешок с говном за 80 лямов
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Знатно заглотнем. Но сульшера не уволят ибо некем менять лол)
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магваер отходит после евро))
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