Скоулзу и Фердинанду тревожно за МЮ перед дерби Манчестера

Легенды "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз и Рио Фердинанд выразили обеспокоенность за "красных дьяволов" в преддверии дерби с "Манчестер Сити".

Накануне "Юнайтед" только в компенсированное время ушел от поражения в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" (2:2).



Игра "дьяволов" совершенно не впечатлила Скоулза и Фердинанда, и они опасаются, что в ближайший уикенд Оле Гуннара Сульшера с таким футболом ожидает очередное разочарование.



"Они нормально сыграли в субботу, но сегодня были немного неряшливы. Их игра стала слишком шаткой после ухода Варана с поля".



"Центр поля снова оставлял желать лучшего, они слишком часто теряли там мяч".



"Магуайр... Я не знаю, то ли он все еще травмирован, то ли он отходит после Евро, но с ним что-то не в порядке. Я не хочу этого говорить, но с такой игрой — особенно как во втором тайме — и без Варана мне тревожно перед субботой", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.



"Они не могут позволить себе играть, как во втором тайме. Если они таким же образом сыграют против "Сити", то получат три, четыре или пять голов. Они проявили недостаточное уважение к сопернику, их игра распадалась на части, они были неряшливы с мячом и без мяча".



"Им не хватало темпа. В какой-то момент я смотрел и не понимал, по какой схеме они играют. Это был беспорядок".



"Они просто играли с надеждой, что Криштиану Роналду предоставится возможность блеснуть. Им повезло, что это случилось", — сообщил Фердинанд.