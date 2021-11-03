Анонс матча "Ливерпуль" — "Атлетико"

Мохамед Салах "Ливерпуль" досрочно оформит выход в плей-офф Лиги Чемпионов, если победит "Атлетико" в среду вечером.

Пока что "Ливерпуль" выиграл все три своих матча на групповом этап, включая победу 2:3 над "Атлетико" две недели назад.

Предыдущий визит "Атлетико" на "Энфилд" датируется мартом 2020. То был последний футбольный матч в Англии перед уходом страны в коронавирусный локдаун. Тогда командам пришлось играть экстра-таймы, но в итоге подопечные Диего Симеоне взяли верх (4:2 по сумме двух матчей).

"С тех пор мир частично перевернулся вверх дном. Не думаю, что в тот вечер мы могли представить произошедшее с нами, с обществом, далее, хотя у всех нас было предчувствие", — вспоминает главный тренер "красных" Юрген Клопп.

- Две недели назад "Ливерпуль" оформил свою первую победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов, до этого дважды сыграв вничью и дважды уступив.

- "Атлетико" не проигрывал в двух предыдущих матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде" в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья).

- "Ливерпуль" выиграл только один из своих 13 домашних матчей против испанских команд в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов — 4:0 против "Барселоны" в мае 2019.

- "Атлетико" проиграл лишь один из шести последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (2 победы, 3 ничьи) — 2:0 против "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

- "Ливерпуль" проиграл всего два из 22 домашних матчей в Лиге Чемпионов при Юргене Клоппе (15 побед, 5 ничьих), но одно из этих поражений случилось против "Атлетико" — 2:3 в сезоне 2019/20.

- "Атлетико" выиграл оба своих последних выездных матча на групповом этапе и надеется оформить три подряд всего лишь во второй раз при Диего Симеоне — прежде три победы подряд на выезде в Лиге Чемпионов случались с "матрасниками" в 2015-2016 годах.

Полузащитники "Ливерпуля" Фабиньо и Тиаго Алькантара возобновили тренировки после травм, но Наби Кейта пропустит "некоторое время" с повреждением задней поверхности бедра. Также вне игры Джеймс Милнер и Харви Эллиотт.

Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция


Метки анонс матча, Атлетико, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 658

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Последние комментарии:




  1. kipeloff89 03.11.2021 13:46 # kipeloff89
    КНЯЗИ!!!

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  2. imf-tau 03.11.2021 13:45 # imf-tau
    Продолжая дисс с лемурсом.

    Ну по сути сейчас три заща - это соломинка МЮ. Времени с графиком тренировать что-то что совершенно новое - нет. Время ставить новую мысль тоже нет, число матчей к Новому Году только растет. А значит еще и травмы вырастут, что еще ударит.

    И вот мы сейчас видим с Аталантой, что это может не сработать. И у Олега не хватает скилов менеджмента игры что-то поменять по ходу (что было заметно и ранее).

    Характер у тимы есть, но с текущей раздевалкой и недовольством Оле он больше может и не сыграть. В итоге у нас есть 1 надежда - что все как-то чудесно само сработает, и все тимы тупо буду готовы подлечь или не догадаются подготовится к МЮ.

    Потому что у Олега по 2м матчам видно, что на мертвой тиме все работает - на тиме на ходу мы уже пробуксовываем.

    Хз во что тут олеверить.

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  3. vagifspurs 03.11.2021 13:45 # vagifspurs
    ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ

    ИМПЕРАТОР ПРОСНУЛСЯ

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  4. meshuggah 03.11.2021 13:29 # meshuggah
    Подлива будет обосана

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  5. largo-winch 03.11.2021 13:19 # largo-winch
    ничейка.

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  6. thegodfather 03.11.2021 13:14 # thegodfather
    «Я люблю его», - сказал спортивный эксперт BT Фердинанд о Лофтус-Чике. «Я всегда знал о нем от друзей из «Челси».

    «Прежде всего, он фантастический экземпляр. Я сравниваю его с кем-то вроде Яя Туре».

    «Он может запугать игроков, когда он поворачивается и бросается наутек. Как центральный защитник скажу что, это один из ваших самых больших страхов».

    «У него фантастический талант. Он чувствует себя комфортно как в первой трети поля, так и перед защитой. Со многими игроками такого не бывает».

    Бывший нападающий «Челси» Эниола Алуко добавил: «Рубен придает «Челси» дополнительную силу в центре поля».

    «Временами это было немного затруднительно, но он приходит с тем напором и силой, которыми не обладают Жоржиньо и Ковачич».

    «Он играет уверенно, и приятно видеть, что он вернулся и борется за место в основе».

    Император!!

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  7. lexa-arsenal 03.11.2021 13:13 # lexa-arsenal
    сколько там месси в лч голов забил?

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  8. slash-lfc 03.11.2021 13:12 # slash-lfc
    наконец-то топовые матчи, а не xуита вчерашняя уровня Лиги Европы

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  9. sexan 03.11.2021 13:08 # sexan
    Ох жара будет.

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  10. mcferson 03.11.2021 13:03 # mcferson
    Ну тут минимум 6ку отгрузят матрасам

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  11. krakovyak 03.11.2021 13:02 # krakovyak
    Чемпионы!

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