Анонс матча "Ливерпуль" — "Атлетико"
"Ливерпуль" досрочно оформит выход в плей-офф Лиги Чемпионов, если победит "Атлетико" в среду вечером.
Пока что "Ливерпуль" выиграл все три своих матча на групповом этап, включая победу 2:3 над "Атлетико" две недели назад.
Предыдущий визит "Атлетико" на "Энфилд" датируется мартом 2020. То был последний футбольный матч в Англии перед уходом страны в коронавирусный локдаун. Тогда командам пришлось играть экстра-таймы, но в итоге подопечные Диего Симеоне взяли верх (4:2 по сумме двух матчей).
"С тех пор мир частично перевернулся вверх дном. Не думаю, что в тот вечер мы могли представить произошедшее с нами, с обществом, далее, хотя у всех нас было предчувствие", — вспоминает главный тренер "красных" Юрген Клопп.
- Две недели назад "Ливерпуль" оформил свою первую победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов, до этого дважды сыграв вничью и дважды уступив.
- "Атлетико" не проигрывал в двух предыдущих матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде" в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья).
- "Ливерпуль" выиграл только один из своих 13 домашних матчей против испанских команд в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов — 4:0 против "Барселоны" в мае 2019.
- "Атлетико" проиграл лишь один из шести последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (2 победы, 3 ничьи) — 2:0 против "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
- "Ливерпуль" проиграл всего два из 22 домашних матчей в Лиге Чемпионов при Юргене Клоппе (15 побед, 5 ничьих), но одно из этих поражений случилось против "Атлетико" — 2:3 в сезоне 2019/20.
- "Атлетико" выиграл оба своих последних выездных матча на групповом этапе и надеется оформить три подряд всего лишь во второй раз при Диего Симеоне — прежде три победы подряд на выезде в Лиге Чемпионов случались с "матрасниками" в 2015-2016 годах.
Полузащитники "Ливерпуля" Фабиньо и Тиаго Алькантара возобновили тренировки после травм, но Наби Кейта пропустит "некоторое время" с повреждением задней поверхности бедра. Также вне игры Джеймс Милнер и Харви Эллиотт.
Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур
"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)
Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция
03.11.2021 13:00
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Последние комментарии:
КНЯЗИ!!!
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Продолжая дисс с лемурсом.
Ну по сути сейчас три заща - это соломинка МЮ. Времени с графиком тренировать что-то что совершенно новое - нет. Время ставить новую мысль тоже нет, число матчей к Новому Году только растет. А значит еще и травмы вырастут, что еще ударит.
И вот мы сейчас видим с Аталантой, что это может не сработать. И у Олега не хватает скилов менеджмента игры что-то поменять по ходу (что было заметно и ранее).
Характер у тимы есть, но с текущей раздевалкой и недовольством Оле он больше может и не сыграть. В итоге у нас есть 1 надежда - что все как-то чудесно само сработает, и все тимы тупо буду готовы подлечь или не догадаются подготовится к МЮ.
Потому что у Олега по 2м матчам видно, что на мертвой тиме все работает - на тиме на ходу мы уже пробуксовываем.
Хз во что тут олеверить.
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ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ
ИМПЕРАТОР ПРОСНУЛСЯ
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Подлива будет обосана
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ничейка.
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«Я люблю его», - сказал спортивный эксперт BT Фердинанд о Лофтус-Чике. «Я всегда знал о нем от друзей из «Челси».
«Прежде всего, он фантастический экземпляр. Я сравниваю его с кем-то вроде Яя Туре».
«Он может запугать игроков, когда он поворачивается и бросается наутек. Как центральный защитник скажу что, это один из ваших самых больших страхов».
«У него фантастический талант. Он чувствует себя комфортно как в первой трети поля, так и перед защитой. Со многими игроками такого не бывает».
Бывший нападающий «Челси» Эниола Алуко добавил: «Рубен придает «Челси» дополнительную силу в центре поля».
«Временами это было немного затруднительно, но он приходит с тем напором и силой, которыми не обладают Жоржиньо и Ковачич».
«Он играет уверенно, и приятно видеть, что он вернулся и борется за место в основе».
Император!!
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сколько там месси в лч голов забил?
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наконец-то топовые матчи, а не xуита вчерашняя уровня Лиги Европы
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Ох жара будет.
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Ну тут минимум 6ку отгрузят матрасам
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Чемпионы!
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