Анонс матча "Ливерпуль" — "Атлетико"

"Ливерпуль" досрочно оформит выход в плей-офф Лиги Чемпионов, если победит "Атлетико" в среду вечером.

Пока что "Ливерпуль" выиграл все три своих матча на групповом этап, включая победу 2:3 над "Атлетико" две недели назад.



Предыдущий визит "Атлетико" на "Энфилд" датируется мартом 2020. То был последний футбольный матч в Англии перед уходом страны в коронавирусный локдаун. Тогда командам пришлось играть экстра-таймы, но в итоге подопечные Диего Симеоне взяли верх (4:2 по сумме двух матчей).



"С тех пор мир частично перевернулся вверх дном. Не думаю, что в тот вечер мы могли представить произошедшее с нами, с обществом, далее, хотя у всех нас было предчувствие", — вспоминает главный тренер "красных" Юрген Клопп.



- Две недели назад "Ливерпуль" оформил свою первую победу над "Атлетико" в Лиге Чемпионов, до этого дважды сыграв вничью и дважды уступив.



- "Атлетико" не проигрывал в двух предыдущих матчах против "Ливерпуля" на "Энфилде" в Лиге Чемпионов (1 победа, 1 ничья).



- "Ливерпуль" выиграл только один из своих 13 домашних матчей против испанских команд в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов — 4:0 против "Барселоны" в мае 2019.



- "Атлетико" проиграл лишь один из шести последних выездных матчей против английских команд в еврокубках (2 победы, 3 ничьи) — 2:0 против "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



- "Ливерпуль" проиграл всего два из 22 домашних матчей в Лиге Чемпионов при Юргене Клоппе (15 побед, 5 ничьих), но одно из этих поражений случилось против "Атлетико" — 2:3 в сезоне 2019/20.



- "Атлетико" выиграл оба своих последних выездных матча на групповом этапе и надеется оформить три подряд всего лишь во второй раз при Диего Симеоне — прежде три победы подряд на выезде в Лиге Чемпионов случались с "матрасниками" в 2015-2016 годах.



Полузащитники "Ливерпуля" Фабиньо и Тиаго Алькантара возобновили тренировки после травм, но Наби Кейта пропустит "некоторое время" с повреждением задней поверхности бедра. Также вне игры Джеймс Милнер и Харви Эллиотт.



Лига Чемпионов. Группа B. 4-й тур

"Ливерпуль" (Англия) — "Атлетико" (Испания)

Ливерпуль. Стадион "Энфилд". 23:00 Онлайн-трансляция