Эмери собирается отказать "Ньюкаслу"

Унаи Эмери, вероятно, откажется возглавить "Ньюкасл" и останется в "Вильярреале".

После победы 2:0 над "Янг Бойз" накануне вечером Эмери подтвердил, что "Ньюкасл" проявил к нему интерес. Унаи пообещал поговорить со своим клубом и принять решение.



Однако эксперт по испанскому футболу Гийом Балаге, ссылаясь на окружение Эмери, утверждает, что бывший главный тренер "Арсенала" откажет предпоследней команде Премьер-Лиги.



"Ньюкасл" всего лишь проявил интерес к Эмери, а не сделал официальное предложение о работе, вдобавок у Унаи есть сомнения насчет видения клуба.



Согласно слухам, запасным вариантом "сорок" является бывший наставник "Борнмута" Эдди Хау.