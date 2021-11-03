Рэднапп ожидает, что "Тоттенхэм" поддержит Конте в трансферное окно

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп ожидает, что "шпоры" поддержит своего нового рулевого Антонио Конте в зимнее трансферное окно.

Во вторник "Тоттенхэм" объявил о подписании контракта с Конте до 2023 года, и Рэднапп уверен, что Антонио взялся за эту работу с определенными гарантиями.



Рэднапп ожидает большой активности от своего бывшего клуба в январе и считает, что у "шпор" есть ресурсы, чтобы купить нужных Конте игроков.



"Я вполне могу представить, что они потратятся. Не думаю, что он (Конте) взялся бы за работу без возможности укрепить состав. Это, наверное, было одним из его условий".



"Тоттенхэм" — небедный клуб. Люди не осознают состояние Джо Льюиса, владельца "Тоттенхэма". Он среди богатейших людей в мире".



"Они могут позволить себе покупать игроков, и я уверен, они это сделают", — сообщил Рэднапп talkSPORT.