Рэднапп ожидает, что "Тоттенхэм" поддержит Конте в трансферное окно

Антонио Конте Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп ожидает, что "шпоры" поддержит своего нового рулевого Антонио Конте в зимнее трансферное окно.

Во вторник "Тоттенхэм" объявил о подписании контракта с Конте до 2023 года, и Рэднапп уверен, что Антонио взялся за эту работу с определенными гарантиями.

Рэднапп ожидает большой активности от своего бывшего клуба в январе и считает, что у "шпор" есть ресурсы, чтобы купить нужных Конте игроков.

"Я вполне могу представить, что они потратятся. Не думаю, что он (Конте) взялся бы за работу без возможности укрепить состав. Это, наверное, было одним из его условий".

"Тоттенхэм" — небедный клуб. Люди не осознают состояние Джо Льюиса, владельца "Тоттенхэма". Он среди богатейших людей в мире".

"Они могут позволить себе покупать игроков, и я уверен, они это сделают", — сообщил Рэднапп talkSPORT.


Метки Конте, Рэднапп, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2021 11:00

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  1. vyrentz 03.11.2021 12:18 # vyrentz
    Не верится совершенно

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  2. gameboy 03.11.2021 11:38 # gameboy
    Им Льериса нужно менять, Кейна капитаном и может что-то получится

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  3. dallaslp 03.11.2021 11:27 # dallaslp
    Санчес, Янг, Эриксен, Мозес

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