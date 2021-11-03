Фердинанд поддерживает решение Погба не подписывать новый контракт с МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что на месте полузащитника Поля Погба тоже не стал бы подписывать новый контракт с "красными дьяволами".
На прошлой неделе издание ESPN сообщило, что Погба отклонил предложение "Юнайтед" о новом контракте, и боссы клуба с "Олд Траффорд" решили отпустить Поля в конце сезона свободным агентом.
Таким образом, "дьяволы" ничего не получат за игрока, который в свое время обошелся клубу в 89 миллионов фунтов, однако Фердинанд не собирается критиковать 28-летнего француза, как это делают многие фанаты.
По мнению Рио, манкунианцы сами виноваты, что за все эти годы не смогли найти применения бесспорно талантливому и мастеровитому игроку.
"Признаюсь честно. Окажись я на его месте, я бы не стал подписывать новый контракт".
"На мой взгляд, самое важное здесь то, что в момент ухода Погба из этого футбольного клуба люди скажут: "О, он провалился. Он был таким, он был этаким".
"Но я бы сказал, что это также и провал клуба. Потому что посмотрите на него в сборной Франции, посмотрите, чего он там добился".
"Когда ты тратишь такого рода деньги на игрока, ты должен строить команду вокруг него. Ты должен найти ему место в команде и создать условия, чтобы он мог показывать свой лучший футбол".
"Я не думаю, что кому-либо из тренеров удалось раскрыть его потенциал в красной футболке", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.
03.11.2021 10:00
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Расисты ебаные, не смогли раскрыть нигера. А он так старался, из инсты не вылезал, причёски менял... И всё впустую. #blm
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Очередная порция урины для скама, от их же, обиженной "легенды".
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Мы все это поддерживаем, давай Поль иди до конца. Покажи этим критикам на что ты способен.
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