Тухель поставил цель перед Лофтус-Чиком

Наставник "Челси" Томас Тухель призвал полузащитника Рубена Лофтус-Чика использовать весь свой потенциал и обрести стабильность.

Во вторник вечером 25-летний Лофтус-Чик, воспитанник академии "Челси", всего лишь во второй раз в своей карьере вышел в стартовом составе на матч Лиги Чемпионов.



Рубен провел хороший матч, был активен в созидательной игре и помог "синим" победить "Мальме" со счетом 0:1. Теперь Тухель надеется, что будет видеть подобное на регулярной основе.



"В первые 15 минут я немного переживал, сможет ли Рубен включить более высокую передачу, но я еще до игры услышал, что это его первый выход в старте в Лиге Чемпионов с 2015 года".



"Да, думаю, иногда мы можем простить парням, когда они нервничают и не сразу включаются в игру. Я рад, что он преодолел это, и это символично для меня, что в данный момент он не исчезает и не остается невидимым".



"Он хочет доминировать над соперниками, а не просто участвовать в игре, потому что, думаю, он слишком талантлив, чтобы просто быть частью коллектива. Ему нужно использовать весь свой потенциал, и если он будет это делать, как делает в данный момент, он сможет стать важной частью команды".



"Поэтому я очень рад, что после первых 15 минут он стал участвовать во многих опасных ситуациях у чужих ворот. Я рад, что он выправил свою игру и провел очередной сильный матч".



"Я очень рад за него, и следующий шаг — обрести стабильность и подстегивать себя до предела. С таким потенциалом ты всегда можешь повышать свой предел", — цитирует Тухеля Sky Sports.