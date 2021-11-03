Варан рискует пропустить дерби Манчестера

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан рискует пропустит субботнее дерби с "Манчестер Сити" из-за полученной в матче Лиги Чемпионов против "Аталанты" травмы.

Выезд в Италию стал всего лишь вторым матчем для Варана после того, как он залечил пах. На сей раз Рафаэль повредил заднюю поверхность бедра и на 38-й минуте уступил свое место на поле Мейсону Гринвуду.



Учитывая характер новой травмы, 28-летнему французу потребуется чудо, чтобы восстановиться к дерби Манчестера. Поскольку Виктор Линделеф тоже находится под вопросом, главному тренеру "Юнайтед" Оле Гуннару Сульшеру, возможно, придется вернуться к схеме с четырьмя защитниками, как он это сделал после вынужденной замены Варана.



"Это задняя поверхность бедра, и я не хотел рисковать. Первичный осмотр не показал ничего хорошего, но завтра мы обследуем его заново", — цитирует Сульшера The Guardian.