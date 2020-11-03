Эмери подтвердил интерес "Ньюкасла"

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери подтвердил, что "Ньюкасл" заинтересован в его приглашении.

Накануне стало известно, что "Ньюкасл" выбрал Эмери как наиболее предпочтительного кандидата на замену уволенному Стиву Брюсу и уже установил контакт с Унаи.



Во вторник вечером "Вильярреал" отпраздновал победу 2:0 над "Янг Бойз", благодаря чему подопечные Эмери догнали по очкам "Манчестер Юнайтед" в Группе F Лиги Чемпионов. После матча Унаи не могли не спросить насчет его будущего.



"Со стороны "Ньюкасла" есть интерес, но и только. Предложения, которое должно быть сделано мне и моему клубу, пока не поступало. Перед тем, как я скажу "да" или "нет", я поговорю со своим клубом", — цитирует Эмери Sky Sports.