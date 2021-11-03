Сульшер: "Роналду — наш Майкл Джордан"

После матча Лиги Чемпионов с "Аталантой" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своего нападающего Криштиану Роналду с легендой баскетбола Майклом Джорданом.

Выезд в Италию выдался очень тяжелым для "Юнайтед", однако два гола Роналду, включая один в компенсированное время, помогли "красным дьяволам" уйти от поражения 2:2.



Таким образом, после своего возвращения в "Юнайтед" Роналду забил уже девять голов в 11 матчах, и Сульшер может только восхититься 36-летним португальцем.



"Криштиану для нас, как Майкл Джордан для "Чикаго Буллз". Никто не может сомневаться в характере таких игроков. Они просто не сдаются, они не сдаются и продолжают идти вперед".



"Это был напряженный матч, и обе команды старались атаковать. Думаю, первый свой гол соперник забил из офсайда, потому что их игрок перекрывал обзор Давиду (Де Хеа), а второй гол был очень близок к офсайду".



"Но Криштиану просто невероятен. Это то, что он привык делать, и если ты хочешь доверить кому-нибудь последний — и сложный — в матче момент, то это он. Он продемонстрировал невероятную технику, пробивая по летящему мячу", — цитирует Сульшера talkSPORT.