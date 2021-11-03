Роналду спас МЮ от поражения против "Аталанты"
Гол Криштиану Роналду в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в гостях у "Аталанты" — 2:2.
Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер остался верен схеме с тремя центральными защитниками, но Виктора Линделефа заменил на Эрика Байи, Фреда — на Поля Погба, а Эдинсона Кавани — на Маркуса Рэшфорда.
Первое слово в матче сказали гости. На пятой минуте Скотт Мактоминей нанес удар с рикошетом, а мяч попал в штангу.
"Аталанте" удался ответ на 12-й минуте. Дуван Сапата с правого края штрафной выполнил передачу на линию площадки, откуда Йосип Иличич пробил с левой ноги. Мяч пошел низом по центру, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа откровенно зевнул — 1:0.
"Дьяволы" весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол, проведя несколько хороших атак. Люк Шоу пробил над крестовиной, активен был Криштиану Роналду.
А у хозяев самым активны был Сапата, который на 31-й минуте мог наказать Погба за грубую потерю мяча, однако удар Дувана с убойной дистанции был заблокирован Байи. К тому времени "Аталанта" уже отодвинула игру от своих ворот.
В концовке тайма игра была более-менее равной, но затем свое веское слово сказал португальский дуэт гостей. Бруну Фернандеш пяткой оставил мяч на Роналду, а тот поразил ворота из района 11-метровой отметки — 1:1.
В начале второго тайма команды провели по опасной атаке, но в том и другом случае был зафиксирован офсайд.
В целом "Аталанта" смотрелась интереснее после перерыва, а на 56-й минуте вышла вперед. Харри Магуайр задержался в обороне, а затем не смог догнать Сапату, который ворвался в штрафную по левому краю и отправил мяч в ворота — 2:1. Изначально зафиксированный офсайд не был подтвержден системой VAR, поэтому гол засчитали.
Чем меньше оставалось времени, тем более закрытой становилась игра хозяев. "Юнайтед" получил мяч во владение, но что-то выжать из этого никак не мог.
Казалось, "Аталанта" выстоит, если не забьет еще, однако в компенсированное время вновь проявил себя Роналду, нанеся роскошный удар из-за пределов штрафной в притирку со штангой — 2:2.
Спасение утопающего — не всегда дело рук самого утопающего. В случае с Оле Гуннаром Сульшером его продолжает изо всех сил тащить на поверхность 36-летний Роналду. "Юнайтед" практически чудом избежал поражения, но вновь оставил немало вопросов своей игрой.
"Аталанта" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (1:1)
Голы: Иличич 12, Сапата 56 — Роналду 45, 90.
"Аталанта": Муссо, Паломино, Демирал, Де Рон, Мэле, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич (Гимшити 45), Иличич (Муриэль 71), Сапата.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Магуайр, Варан (Гринвуд 38), Ван-Биссака, Шоу, Мактоминей (Санчо 87), Погба (Матич 69), Фернандеш (Ван де Бек 87), Рэшфорд (Кавани 69), Роналду.
Предупреждение: Мактоминей.
03.11.2021 01:00
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Последние комментарии:
Шибану-ка я, пожалуй, казацкую крышку белой вдовы и почитаю вас дол6оё6ов, что вы тут пишете )))
(ответить)
Тут вообще есть Манки времен Ферги, или одни за@роты и школота?
У меня тут вопрос созрел по сегодняшней игре - как долго будете выезжать на Кристине?
Страшно представить, если он травмируется..
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зачем рон тащит горлума совершенно не ясно
назначение пиздана гораздо бы лучше сказалось на его личной статке и на игре команды в целом
на тупые ебальники улия и магваера смотреть нет сил. оба кончи
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С победой
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Просто Король.
139 мячей в лч.
У сцыти в сумме меньше будет
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какой же парадокс, Рон одновременно и топит МЮ и тащит Олега за волосы))))
команда-мем
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Мда, а как пяткой сыграли! Сульшер наверное тренировал это постоянно. А самая жесть - это замены в конце матча) Это что было вообще? Я иначе, как агонию их не могу расценивать.
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На Сапату бы посмотреть в АПЛ. Жаль, что ему тридцатник уже. Копия Антонио.
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Магхуяер капитан, сукалолкекбля))
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Вот кто лидер и Капитан скама, а не это чмо по имени магхуяер, ору с этого уебана))
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Роналду красавец, тащит жеппу Олега))
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