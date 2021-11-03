Роналду спас МЮ от поражения против "Аталанты"

Криштиану Роналду Гол Криштиану Роналду в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в гостях у "Аталанты" — 2:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер остался верен схеме с тремя центральными защитниками, но Виктора Линделефа заменил на Эрика Байи, Фреда — на Поля Погба, а Эдинсона Кавани — на Маркуса Рэшфорда.

Первое слово в матче сказали гости. На пятой минуте Скотт Мактоминей нанес удар с рикошетом, а мяч попал в штангу.

"Аталанте" удался ответ на 12-й минуте. Дуван Сапата с правого края штрафной выполнил передачу на линию площадки, откуда Йосип Иличич пробил с левой ноги. Мяч пошел низом по центру, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа откровенно зевнул — 1:0.

"Дьяволы" весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол, проведя несколько хороших атак. Люк Шоу пробил над крестовиной, активен был Криштиану Роналду.

А у хозяев самым активны был Сапата, который на 31-й минуте мог наказать Погба за грубую потерю мяча, однако удар Дувана с убойной дистанции был заблокирован Байи. К тому времени "Аталанта" уже отодвинула игру от своих ворот.

В концовке тайма игра была более-менее равной, но затем свое веское слово сказал португальский дуэт гостей. Бруну Фернандеш пяткой оставил мяч на Роналду, а тот поразил ворота из района 11-метровой отметки — 1:1.

В начале второго тайма команды провели по опасной атаке, но в том и другом случае был зафиксирован офсайд.

В целом "Аталанта" смотрелась интереснее после перерыва, а на 56-й минуте вышла вперед. Харри Магуайр задержался в обороне, а затем не смог догнать Сапату, который ворвался в штрафную по левому краю и отправил мяч в ворота — 2:1. Изначально зафиксированный офсайд не был подтвержден системой VAR, поэтому гол засчитали.

Чем меньше оставалось времени, тем более закрытой становилась игра хозяев. "Юнайтед" получил мяч во владение, но что-то выжать из этого никак не мог.

Казалось, "Аталанта" выстоит, если не забьет еще, однако в компенсированное время вновь проявил себя Роналду, нанеся роскошный удар из-за пределов штрафной в притирку со штангой — 2:2.

Спасение утопающего — не всегда дело рук самого утопающего. В случае с Оле Гуннаром Сульшером его продолжает изо всех сил тащить на поверхность 36-летний Роналду. "Юнайтед" практически чудом избежал поражения, но вновь оставил немало вопросов своей игрой.

"Аталанта" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (1:1)

Голы: Иличич 12, Сапата 56 — Роналду 45, 90.

"Аталанта": Муссо, Паломино, Демирал, Де Рон, Мэле, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич (Гимшити 45), Иличич (Муриэль 71), Сапата.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Магуайр, Варан (Гринвуд 38), Ван-Биссака, Шоу, Мактоминей (Санчо 87), Погба (Матич 69), Фернандеш (Ван де Бек 87), Рэшфорд (Кавани 69), Роналду.

Предупреждение: Мактоминей.


Метки Аталанта, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2021 01:00

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  1. lancerlancer1 03.11.2021 01:29 # lancerlancer1
    Шибану-ка я, пожалуй, казацкую крышку белой вдовы и почитаю вас дол6оё6ов, что вы тут пишете )))

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  2. max87 03.11.2021 01:14 # max87
    Тут вообще есть Манки времен Ферги, или одни за@роты и школота?
    У меня тут вопрос созрел по сегодняшней игре - как долго будете выезжать на Кристине?
    Страшно представить, если он травмируется..

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  3. mugabe 03.11.2021 01:09 # mugabe
    зачем рон тащит горлума совершенно не ясно
    назначение пиздана гораздо бы лучше сказалось на его личной статке и на игре команды в целом
    на тупые ебальники улия и магваера смотреть нет сил. оба кончи

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  4. mancunia-planet 03.11.2021 01:08 # mancunia-planet
    С победой

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  5. gandalf 03.11.2021 01:07 # gandalf
    Просто Король.
    139 мячей в лч.
    У сцыти в сумме меньше будет

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  6. berloga777 03.11.2021 01:06 # berloga777
    какой же парадокс, Рон одновременно и топит МЮ и тащит Олега за волосы))))
    команда-мем

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  7. sausage 03.11.2021 01:05 # sausage
    Мда, а как пяткой сыграли! Сульшер наверное тренировал это постоянно. А самая жесть - это замены в конце матча) Это что было вообще? Я иначе, как агонию их не могу расценивать.

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  8. brown-ale 03.11.2021 01:05 # brown-ale
    На Сапату бы посмотреть в АПЛ. Жаль, что ему тридцатник уже. Копия Антонио.

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  9. mancityman 03.11.2021 01:04 # mancityman
    Магхуяер капитан, сукалолкекбля))

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  10. mancityman 03.11.2021 01:03 # mancityman
    Вот кто лидер и Капитан скама, а не это чмо по имени магхуяер, ору с этого уебана))

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  11. slash-lfc 03.11.2021 01:01 # slash-lfc
    Роналду красавец, тащит жеппу Олега))

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