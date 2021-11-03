Роналду спас МЮ от поражения против "Аталанты"

Гол Криштиану Роналду в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" уйти от поражения в гостях у "Аталанты" — 2:2.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер остался верен схеме с тремя центральными защитниками, но Виктора Линделефа заменил на Эрика Байи, Фреда — на Поля Погба, а Эдинсона Кавани — на Маркуса Рэшфорда.



Первое слово в матче сказали гости. На пятой минуте Скотт Мактоминей нанес удар с рикошетом, а мяч попал в штангу.



"Аталанте" удался ответ на 12-й минуте. Дуван Сапата с правого края штрафной выполнил передачу на линию площадки, откуда Йосип Иличич пробил с левой ноги. Мяч пошел низом по центру, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа откровенно зевнул — 1:0.



"Дьяволы" весьма позитивно отреагировали на пропущенный гол, проведя несколько хороших атак. Люк Шоу пробил над крестовиной, активен был Криштиану Роналду.



А у хозяев самым активны был Сапата, который на 31-й минуте мог наказать Погба за грубую потерю мяча, однако удар Дувана с убойной дистанции был заблокирован Байи. К тому времени "Аталанта" уже отодвинула игру от своих ворот.



В концовке тайма игра была более-менее равной, но затем свое веское слово сказал португальский дуэт гостей. Бруну Фернандеш пяткой оставил мяч на Роналду, а тот поразил ворота из района 11-метровой отметки — 1:1.



В начале второго тайма команды провели по опасной атаке, но в том и другом случае был зафиксирован офсайд.



В целом "Аталанта" смотрелась интереснее после перерыва, а на 56-й минуте вышла вперед. Харри Магуайр задержался в обороне, а затем не смог догнать Сапату, который ворвался в штрафную по левому краю и отправил мяч в ворота — 2:1. Изначально зафиксированный офсайд не был подтвержден системой VAR, поэтому гол засчитали.



Чем меньше оставалось времени, тем более закрытой становилась игра хозяев. "Юнайтед" получил мяч во владение, но что-то выжать из этого никак не мог.



Казалось, "Аталанта" выстоит, если не забьет еще, однако в компенсированное время вновь проявил себя Роналду, нанеся роскошный удар из-за пределов штрафной в притирку со штангой — 2:2.



Спасение утопающего — не всегда дело рук самого утопающего. В случае с Оле Гуннаром Сульшером его продолжает изо всех сил тащить на поверхность 36-летний Роналду. "Юнайтед" практически чудом избежал поражения, но вновь оставил немало вопросов своей игрой.



"Аталанта" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (1:1)



Голы: Иличич 12, Сапата 56 — Роналду 45, 90.



"Аталанта": Муссо, Паломино, Демирал, Де Рон, Мэле, Копмейнерс, Фройлер, Дзаппакоста, Пашалич (Гимшити 45), Иличич (Муриэль 71), Сапата.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Байи, Магуайр, Варан (Гринвуд 38), Ван-Биссака, Шоу, Мактоминей (Санчо 87), Погба (Матич 69), Фернандеш (Ван де Бек 87), Рэшфорд (Кавани 69), Роналду.



Предупреждение: Мактоминей.