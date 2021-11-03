"Вулверхэмптон" вновь собирается купить Ренату Санчеша

"Вулверхэмптон" вновь обдумывает приобретение полузащитника "Лилля" Ренату Санчеша.

Санчеш был на радаре у "волков" еще минувшим летом, однако серьезная травма колена сделала трансфер Ренату, которого также сватали в "Ливерпуль", невозможным.



В прошлом месяце 24-летний португалец вернулся к выступлениям за "Лилль", и теперь, как утверждает The Telegraph, главный тренер "волков" Бруну Лаже вновь хочет приобрести соотечественника.



Покупка Санчеша, который сезон 2017/18 неубедительно провел за "Суонси" на правах аренды, — не единственная задача для "Вулверхэмптона" на январь. Также клуб с "Молинью" хочет выкупить за 14 миллионов фунтов нападающего Хван Хи Чхана, который сейчас находится в аренде из "РБ Лейпциг".