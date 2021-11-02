Суарес и Хендерсон похвалили друг друга

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес и капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон обменялись любезностями в преддверии матча своих команд на "Энфилде".

В среду вечером Суарес встретится с Хендерсоном, вместе с которым они едва не выиграли Премьер-Лигу в составе "Ливерпуля" в сезоне 2013/14.



Джордан прибыл в "Ливерпуль" из "Сандерленда" за 20 миллионов фунтов в 2011 — спустя полгода, как к "красным" присоединился Луис. Уругваец воочию наблюдал, как неуверенный в себе парень превращается в лидера команды.



"Думаю, он значительно вырос. Когда он переходил в "Ливерпуль", у него был ярлык игрока, стоившего кучу денег. Он был молодым англичанином, прибывшим из "Сандерленда". Это могло давить на него, но он чувствовал себя все увереннее, играя за команду".



"Он многому научился у Джеррарда и у других опытных игроков вроде Каррагера. Он кое-чему научился и у меня", — сообщил Суарес официальному веб-сайту УЕФА.



Выступая перед журналистами, Хендерсон подтвердил, что Суарес помог его созреванию как игрока. На самом деле Джордан никогда не прекращал общаться с Луисом.



"Все мы знаем, что он игрок топ-уровня и является таковым уже давно. Он подарил много радостных моментов "Ливерпулю". Я многому научился у него, пока он был здесь. Мы были довольно близки, и я до сих пор общаюсь с ним. Время от времени я звоню ему и спрашиваю, как он поживает, как его семья поживает и все такое".



"Я многому научился у него. Он очень нам помог в плане характера — тем, как он тренировался, как хотел всегда побеждать и как играл через боль. Он просто хотел играть в футбол и стараться изо всех сил ради команды. Он очень мне помог и позволил обрести уверенность в себе. У меня были хорошие отношения с ним на поле, а также за пределами поля", — цитирует Хендерсона The Guardian.