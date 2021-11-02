Зийеш принес "Челси" победу над "Мальме"

Гол Хакима Зийеша обеспечил "Челси" победу 0:1 в гостях у "Мальме" в матче Лиги Чемпионов.

Относительно субботней победы 0:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "синих" появились Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Рубен Лофтус-Чик, заменив Риса Джеймса, Бена Чилуэлла и Нголо Канте.



Весь первый тайм "Челси" провел в атаках, но в довольно вялых атаках — позиционных и без скорости. Основная острота от гостей исходила благодаря стандартным положениям.



На 29-й минуте у "синих" была реальная возможность открыть счет, однако голкипер "Мальме" заблокировал удар вышедшего один на один Кая Хаверца.



До перерыва хозяева, отчаянно поддерживаемые своими фанатами, ни разу не пробили в створ ворот Эдуара Менди, но одним опасным ударом, пускай и неточным, все же огрызнулись.



Вскоре после начала второго тайма "Челси", наконец, удалось провести быструю атаку. Каллум Хадсон-Одои промчался по правому флангу и сделал прострел к дальней штанге, куда уже подоспел Хаким Зийеш — 0:1.



После гола Зийеша игра не изменилась. "Челси" сохранял тотальный контроль над мячом, а "Мальме" боялся пропустить второй, если пойдет вперед.



"Синие" довольно уверенно довели дело до победы, а Менди так и остался без работы. Уже на исходе компенсированного времени появившийся на замену Кристиан Пулишич не реализовал выход один на один.



Счет 0:1 не должен вводить в заблуждение. "Челси" полностью превосходил своего соперника, который, даже пропустив, не мог избавиться от мысли: лишь бы избежать разгрома.



"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)



Гол: Зийеш 56.



"Мальме": Далин, Рикс (Ольссон 57), Ракип (Бирманчевич 86), Нильсен, Брурссон, Пенья (Левицки 58), Ахмедходжич, Нанаси (Налич 74), Инносент, Бергет (Ларссон 86), Чолак.



"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Алонсо, Зийеш (Баркли 74), Хадсон-Одои (Пулишич 74), Хаверц.



Предупреждения: Силва, Лофтус-Чик.