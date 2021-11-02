Зийеш принес "Челси" победу над "Мальме"
Гол Хакима Зийеша обеспечил "Челси" победу 0:1 в гостях у "Мальме" в матче Лиги Чемпионов.
Относительно субботней победы 0:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "синих" появились Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Рубен Лофтус-Чик, заменив Риса Джеймса, Бена Чилуэлла и Нголо Канте.
Весь первый тайм "Челси" провел в атаках, но в довольно вялых атаках — позиционных и без скорости. Основная острота от гостей исходила благодаря стандартным положениям.
На 29-й минуте у "синих" была реальная возможность открыть счет, однако голкипер "Мальме" заблокировал удар вышедшего один на один Кая Хаверца.
До перерыва хозяева, отчаянно поддерживаемые своими фанатами, ни разу не пробили в створ ворот Эдуара Менди, но одним опасным ударом, пускай и неточным, все же огрызнулись.
Вскоре после начала второго тайма "Челси", наконец, удалось провести быструю атаку. Каллум Хадсон-Одои промчался по правому флангу и сделал прострел к дальней штанге, куда уже подоспел Хаким Зийеш — 0:1.
После гола Зийеша игра не изменилась. "Челси" сохранял тотальный контроль над мячом, а "Мальме" боялся пропустить второй, если пойдет вперед.
"Синие" довольно уверенно довели дело до победы, а Менди так и остался без работы. Уже на исходе компенсированного времени появившийся на замену Кристиан Пулишич не реализовал выход один на один.
Счет 0:1 не должен вводить в заблуждение. "Челси" полностью превосходил своего соперника, который, даже пропустив, не мог избавиться от мысли: лишь бы избежать разгрома.
"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)
Гол: Зийеш 56.
"Мальме": Далин, Рикс (Ольссон 57), Ракип (Бирманчевич 86), Нильсен, Брурссон, Пенья (Левицки 58), Ахмедходжич, Нанаси (Налич 74), Инносент, Бергет (Ларссон 86), Чолак.
"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Алонсо, Зийеш (Баркли 74), Хадсон-Одои (Пулишич 74), Хаверц.
Предупреждения: Силва, Лофтус-Чик.
02.11.2021 22:40
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Последние комментарии:
Байи, Бруну и Рон лучшие. Шоу косячит, не лучший матч. Так то футбол норм, верим в Олега. Гринвуд поучаствовал в голе, тоже молодец.
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Аталанта играет как в последний раз, все силы отдают
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На самом деле, Мактоминай мог уже на 5 минуте открыть счёт, штанга спасла. Олегу чуть чуть не повезло, это не повод увольнять такого талантливого коуча!
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Красава Рон
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Пнальду
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Смотрю мю, ну ладно Рон не прессингует, но рашфорт тоже))
Не царское это дело видать.
Тут мировоззрение менять нужно. Вероятно через пиздюли, или через лавку.
Ладно забивает иногда, но вреда больше приносит
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Скам ебут, скам ебут.. Как прощальный салют.
Боярский поет.
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Гооооооооол!!!
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С Победой!
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Верните на главную ДОНА!
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Там скам е6ут)
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Эта команда не может и не будет на 1 строчке АПЛ.. ЛЧ и тоже не светит. Хоть КАЛ возьмите.. КА и то вам с такой игрой не светит.
Заебись, заебись.. как сказал бы ваш верный даун - безвиз ))
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Бля в голос с sausage. У тебя же со всеми наебали Челси, не? Ты про всех так писал, додик)) С Чилвеллом наебали, с Менди наебали, Маунт не уровень, дефолтный бегунок, от Тиаго Силвы только имя осталось) Ты про всех это высирал и высираешь, не помнишь уже? А я вот помню. Ну так ясен куй если на всех пиздеть, то хоть в одном окажешься прав. И то Зиеш за свою карьеру в Челси полезного уже сделал раза в 2 (хотя бы в прошлогодней ЛЧ), чем какой-нить ваш Кейта. Так что не пиши куйню что ты что-то там предсказал, у меня память отличная и я все твои перлы помню, а ошибаешься ты в разы больше того же безвиза, я уже не раз об этом писал
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Уахахахаххахахахахахахаххахахахахахаххахахахахахахахкх
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Вообще у манков на бумаге состав сегодня идеальный, с парой ремарок:
Погба должен играть, а не гулять по полю;
Вместо Байи можно и Линделёфа.
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Смотря на Олега, просто ору))
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Зиеш чмо. Понтофлер. Нахуй не нужен Челси. Думаю, это его последний сезон.
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Байт) Ну Сульшер и новатор. Где он его откопал?
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Динамо Киев , верим.Басрилона должна страдать!!!
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Ловрен хоть раз выводил ЛФК с капитанской повязкой?
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