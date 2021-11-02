Зийеш принес "Челси" победу над "Мальме"

Хаким Зийеш Гол Хакима Зийеша обеспечил "Челси" победу 0:1 в гостях у "Мальме" в матче Лиги Чемпионов.

Относительно субботней победы 0:3 над "Ньюкаслом" в стартовом составе "синих" появились Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо и Рубен Лофтус-Чик, заменив Риса Джеймса, Бена Чилуэлла и Нголо Канте.

Весь первый тайм "Челси" провел в атаках, но в довольно вялых атаках — позиционных и без скорости. Основная острота от гостей исходила благодаря стандартным положениям.

На 29-й минуте у "синих" была реальная возможность открыть счет, однако голкипер "Мальме" заблокировал удар вышедшего один на один Кая Хаверца.

До перерыва хозяева, отчаянно поддерживаемые своими фанатами, ни разу не пробили в створ ворот Эдуара Менди, но одним опасным ударом, пускай и неточным, все же огрызнулись.

Вскоре после начала второго тайма "Челси", наконец, удалось провести быструю атаку. Каллум Хадсон-Одои промчался по правому флангу и сделал прострел к дальней штанге, куда уже подоспел Хаким Зийеш — 0:1.

После гола Зийеша игра не изменилась. "Челси" сохранял тотальный контроль над мячом, а "Мальме" боялся пропустить второй, если пойдет вперед.

"Синие" довольно уверенно довели дело до победы, а Менди так и остался без работы. Уже на исходе компенсированного времени появившийся на замену Кристиан Пулишич не реализовал выход один на один.

Счет 0:1 не должен вводить в заблуждение. "Челси" полностью превосходил своего соперника, который, даже пропустив, не мог избавиться от мысли: лишь бы избежать разгрома.

"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия) — 0:1 (0:1)

Гол: Зийеш 56.

"Мальме": Далин, Рикс (Ольссон 57), Ракип (Бирманчевич 86), Нильсен, Брурссон, Пенья (Левицки 58), Ахмедходжич, Нанаси (Налич 74), Инносент, Бергет (Ларссон 86), Чолак.

"Челси": Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Алонсо, Зийеш (Баркли 74), Хадсон-Одои (Пулишич 74), Хаверц.

Предупреждения: Силва, Лофтус-Чик.


Метки Лига Чемпионов, Мальме, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 22:40

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 02.11.2021 23:53 # mancunia-planet
    Байи, Бруну и Рон лучшие. Шоу косячит, не лучший матч. Так то футбол норм, верим в Олега. Гринвуд поучаствовал в голе, тоже молодец.

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  2. ilovemanutd 02.11.2021 23:49 # ilovemanutd
    Аталанта играет как в последний раз, все силы отдают

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  3. m-ballack 02.11.2021 23:47 # m-ballack
    На самом деле, Мактоминай мог уже на 5 минуте открыть счёт, штанга спасла. Олегу чуть чуть не повезло, это не повод увольнять такого талантливого коуча!

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  4. mancityman 02.11.2021 23:47 # mancityman
    Красава Рон

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  5. mata05 02.11.2021 23:46 # mata05
    Пнальду

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  6. superperez101 02.11.2021 23:42 # superperez101
    Смотрю мю, ну ладно Рон не прессингует, но рашфорт тоже))
    Не царское это дело видать.
    Тут мировоззрение менять нужно. Вероятно через пиздюли, или через лавку.
    Ладно забивает иногда, но вреда больше приносит

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  7. zaeba1l 02.11.2021 23:32 # zaeba1l
    Скам ебут, скам ебут.. Как прощальный салют.
    Боярский поет.

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  8. chelsea88 02.11.2021 23:26 # chelsea88
    Гооооооооол!!!

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  9. palach221078 02.11.2021 23:24 # palach221078
    С Победой!

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  10. vagifspurs 02.11.2021 23:22 # vagifspurs
    Верните на главную ДОНА!

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  11. bluehonorcfc9 02.11.2021 23:22 # bluehonorcfc9
    Там скам е6ут)

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  12. zaeba1l 02.11.2021 23:15 # zaeba1l
    Эта команда не может и не будет на 1 строчке АПЛ.. ЛЧ и тоже не светит. Хоть КАЛ возьмите.. КА и то вам с такой игрой не светит.
    Заебись, заебись.. как сказал бы ваш верный даун - безвиз ))

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  13. skydreams 02.11.2021 23:14 # skydreams
    Бля в голос с sausage. У тебя же со всеми наебали Челси, не? Ты про всех так писал, додик)) С Чилвеллом наебали, с Менди наебали, Маунт не уровень, дефолтный бегунок, от Тиаго Силвы только имя осталось) Ты про всех это высирал и высираешь, не помнишь уже? А я вот помню. Ну так ясен куй если на всех пиздеть, то хоть в одном окажешься прав. И то Зиеш за свою карьеру в Челси полезного уже сделал раза в 2 (хотя бы в прошлогодней ЛЧ), чем какой-нить ваш Кейта. Так что не пиши куйню что ты что-то там предсказал, у меня память отличная и я все твои перлы помню, а ошибаешься ты в разы больше того же безвиза, я уже не раз об этом писал

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  14. mancityman 02.11.2021 23:12 # mancityman
    Уахахахаххахахахахахахаххахахахахахаххахахахахахахахкх

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  15. sausage 02.11.2021 23:11 # sausage
    Вообще у манков на бумаге состав сегодня идеальный, с парой ремарок:
    Погба должен играть, а не гулять по полю;
    Вместо Байи можно и Линделёфа.

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  16. mancityman 02.11.2021 23:09 # mancityman
    Смотря на Олега, просто ору))

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  17. golokante 02.11.2021 23:07 # golokante
    Зиеш чмо. Понтофлер. Нахуй не нужен Челси. Думаю, это его последний сезон.

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  18. sausage 02.11.2021 23:01 # sausage
    Байт) Ну Сульшер и новатор. Где он его откопал?

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  19. jirrort 02.11.2021 23:01 # jirrort
    Динамо Киев , верим.Басрилона должна страдать!!!

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  20. chelsea88 02.11.2021 23:00 # chelsea88
    Ловрен хоть раз выводил ЛФК с капитанской повязкой?

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