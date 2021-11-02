Клопп подтвердил потерю Кейта на "некоторое время"

Наби Кейта Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Наби Кейта пропустит "некоторое время" из-за травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Кейта получил еще в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" — спустя шесть дней, как Наби потребовалась вынужденная замена против "Манчестер Юнайтед" из-за ушиба.

На сей раз восстановиться к следующему матчу своего клуба Кейта не удастся. Наби не сыграет против "Атлетико" в среду и против "Вест Хэма" в воскресенье и, вероятно, вернется уже после международного перерыва. Но есть у Клоппа и хорошие новости.

"У Наби травма задней поверхности бедра, поэтому он пропустит какое-то время".

"Фабиньо и Тиаго (Алькантара) тренировались совершенно нормально, и они доступны для участия в матче, что хорошо. Это очень поможет".

"Травмы в этот период сезона являются нормальной вещью. Мы готовы с этим мириться до тех пор, пока они не слишком серьезны", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Кейта, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 22:00

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  1. true-manc 02.11.2021 22:08 # true-manc
    Выпустить кейту спустя 6 дней после травмы, чтобы тот получил новую более серьезную травму - до такого только тупица клоп мог додуматься. Просто безмозглый физрук, а данная ситуация - очередное подтверждение его слабоумия, но колбасным калоедам все равно, они и дальше будут лгбт-активисту нализывать, потреблять какули и считать это гегемонией.

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