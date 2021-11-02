Клопп подтвердил потерю Кейта на "некоторое время"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Наби Кейта пропустит "некоторое время" из-за травмы задней поверхности бедра.

Эту травму Кейта получил еще в первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги против "Брайтона" — спустя шесть дней, как Наби потребовалась вынужденная замена против "Манчестер Юнайтед" из-за ушиба.



На сей раз восстановиться к следующему матчу своего клуба Кейта не удастся. Наби не сыграет против "Атлетико" в среду и против "Вест Хэма" в воскресенье и, вероятно, вернется уже после международного перерыва. Но есть у Клоппа и хорошие новости.



"У Наби травма задней поверхности бедра, поэтому он пропустит какое-то время".



"Фабиньо и Тиаго (Алькантара) тренировались совершенно нормально, и они доступны для участия в матче, что хорошо. Это очень поможет".



"Травмы в этот период сезона являются нормальной вещью. Мы готовы с этим мириться до тех пор, пока они не слишком серьезны", — цитирует Клоппа Sky Sports.