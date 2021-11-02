"Манчестер Сити" может купить долю в "Спартаке"

Спартак Родительская компания "Манчестер Сити" City Football Group ведет переговоры о покупке доли в московском "Спартаке".

Как известно, CFG частично или полностью владеет целой сетью футбольных клубов по всему миру во главе со своим флагманом — "Манчестер Сити".

Очередным пополнением "голубого" семейства может стать "Спартак". По информации телеграм-канала "База", трое представителей CFG сейчас находятся в Москве и продолжают переговоры со "Спартаком", предварительно посетив матч против "Ростова", а также тренировочную базу и офис российского клуба.

Утверждается, что CFG собирается купить только 20 процентов "Спартака". Смена названия и цветов клуба "красно-белым" не грозит.

Добавим, что "Спартак" является соперником "Лестера" по групповому этапу Лиги Европы. В прошлом месяцы "лисы" вернулись из Москвы с победой 3:4.


Метки City Football Group, Манчестер Сити, Спартак

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 21:00

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  1. sexan 02.11.2021 21:42 # sexan
    Доля воровская.

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  2. true-manc 02.11.2021 21:32 # true-manc
    КОРОЛИ)))

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  3. murderface616 02.11.2021 21:30 # murderface616
    >"Спартак"

    КОРОЛИ!!!

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  4. mancityman 02.11.2021 21:28 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. ian 02.11.2021 21:11 # ian
    Но это никому не помешает ЕБAТЬ Спартак

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