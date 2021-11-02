"Манчестер Сити" может купить долю в "Спартаке"

Родительская компания "Манчестер Сити" City Football Group ведет переговоры о покупке доли в московском "Спартаке".

Как известно, CFG частично или полностью владеет целой сетью футбольных клубов по всему миру во главе со своим флагманом — "Манчестер Сити".



Очередным пополнением "голубого" семейства может стать "Спартак". По информации телеграм-канала "База", трое представителей CFG сейчас находятся в Москве и продолжают переговоры со "Спартаком", предварительно посетив матч против "Ростова", а также тренировочную базу и офис российского клуба.



Утверждается, что CFG собирается купить только 20 процентов "Спартака". Смена названия и цветов клуба "красно-белым" не грозит.



Добавим, что "Спартак" является соперником "Лестера" по групповому этапу Лиги Европы. В прошлом месяцы "лисы" вернулись из Москвы с победой 3:4.