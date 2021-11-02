"Манчестер Сити" может купить долю в "Спартаке"
Родительская компания "Манчестер Сити" City Football Group ведет переговоры о покупке доли в московском "Спартаке".
Как известно, CFG частично или полностью владеет целой сетью футбольных клубов по всему миру во главе со своим флагманом — "Манчестер Сити".
Очередным пополнением "голубого" семейства может стать "Спартак". По информации телеграм-канала "База", трое представителей CFG сейчас находятся в Москве и продолжают переговоры со "Спартаком", предварительно посетив матч против "Ростова", а также тренировочную базу и офис российского клуба.
Утверждается, что CFG собирается купить только 20 процентов "Спартака". Смена названия и цветов клуба "красно-белым" не грозит.
Добавим, что "Спартак" является соперником "Лестера" по групповому этапу Лиги Европы. В прошлом месяцы "лисы" вернулись из Москвы с победой 3:4.
02.11.2021 21:00
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Доля воровская.
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КОРОЛИ)))
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>"Спартак"
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Но это никому не помешает ЕБAТЬ Спартак
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