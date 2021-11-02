Симеоне может вновь не подать руки Клоппу

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признался, что может вновь отказаться от рукопожатия со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".

Напомним, после домашнего поражения 2:3 от "Ливерпуля" в прошлом месяце Симеоне сразу убежал в раздевалку, вызвав возмущение со стороны надеявшегося на рукопожатие Клоппа.



В преддверии матча на "Энфилде" Симеоне объяснил свое поведение, признавшись, что вообще не поддерживает традицию пожимать руки после финального свистка.



"Мне не нравится приветствие после матча, потому что две команды находятся в разных эмоциональных состояниях".



"Знаю, в Великобритании это обычай, но я его не одобряю. Мне не нравится фальшь, которая может этому сопутствовать".



"Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал замечательную работу в каждом своем клубе", — цитирует Симеоне Daily Mail.