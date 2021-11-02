Симеоне может вновь не подать руки Клоппу

Диего Симеоне Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признался, что может вновь отказаться от рукопожатия со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".

Напомним, после домашнего поражения 2:3 от "Ливерпуля" в прошлом месяце Симеоне сразу убежал в раздевалку, вызвав возмущение со стороны надеявшегося на рукопожатие Клоппа.

В преддверии матча на "Энфилде" Симеоне объяснил свое поведение, признавшись, что вообще не поддерживает традицию пожимать руки после финального свистка.

"Мне не нравится приветствие после матча, потому что две команды находятся в разных эмоциональных состояниях".

"Знаю, в Великобритании это обычай, но я его не одобряю. Мне не нравится фальшь, которая может этому сопутствовать".

"Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал замечательную работу в каждом своем клубе", — цитирует Симеоне Daily Mail.


Метки Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Симеоне

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1033

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Последние комментарии:




  1. ignatik 02.11.2021 20:41 # ignatik
    Просто яиц не хватает, пожать руку и признать поражение и кто он после этого

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  2. j-silver 02.11.2021 20:40 # j-silver
    Тому кто ротирует судьям в подтрибунке не надо руки жать

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  3. true-manc 02.11.2021 20:37 # true-manc
    п*драсу лгбт-активисту клопке зашкварно руку жать. Рад, что Симионе это понимает.

    КРАСАВА!!!

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  4. mancityman 02.11.2021 20:35 # mancityman
    Сцыт на е6альники всем портовым xyecocaм.

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  5. jirrort 02.11.2021 20:16 # jirrort
    КРАСАВА!!!

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  6. tursa 02.11.2021 20:08 # tursa
    Симону просто руки обоссали

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  7. meshuggah 02.11.2021 20:04 # meshuggah
    Ну учитывая что клопп мягко сказать с гнильцой тренер, неудивительно такая реакция

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