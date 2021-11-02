Симеоне может вновь не подать руки Клоппу
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне признался, что может вновь отказаться от рукопожатия со своим коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".
Напомним, после домашнего поражения 2:3 от "Ливерпуля" в прошлом месяце Симеоне сразу убежал в раздевалку, вызвав возмущение со стороны надеявшегося на рукопожатие Клоппа.
В преддверии матча на "Энфилде" Симеоне объяснил свое поведение, признавшись, что вообще не поддерживает традицию пожимать руки после финального свистка.
"Мне не нравится приветствие после матча, потому что две команды находятся в разных эмоциональных состояниях".
"Знаю, в Великобритании это обычай, но я его не одобряю. Мне не нравится фальшь, которая может этому сопутствовать".
"Я не очень хорошо знаю Клоппа как человека, но я знаю, что он отличный тренер, который проделал замечательную работу в каждом своем клубе", — цитирует Симеоне Daily Mail.
02.11.2021 20:00
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Последние комментарии:
Просто яиц не хватает, пожать руку и признать поражение и кто он после этого
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Тому кто ротирует судьям в подтрибунке не надо руки жать
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п*драсу лгбт-активисту клопке зашкварно руку жать. Рад, что Симионе это понимает.
КРАСАВА!!!
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Сцыт на е6альники всем портовым xyecocaм.
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КРАСАВА!!!
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Симону просто руки обоссали
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Ну учитывая что клопп мягко сказать с гнильцой тренер, неудивительно такая реакция
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