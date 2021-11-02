Для Гвардиолы матч с "Брюгге" важнее, чем дерби Манчестера

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что матч Лиги Чемпионов против "Брюгге" в среду для него важнее, чем дерби с "Манчестер Юнайтед" на выходных.

В ближайшую субботу подопечные Гвардиолы выйдут на поле "Олд Траффорд", чтобы сразиться со своими соседями в рамках Премьер-Лиги.



Но до тех пор "горожанам" еще предстоит сыграть дома против "Брюгге", побежденного командой Гвардиолы две недели назад со счетом 1:5. Учитывая турнирную ситуацию здесь и там, каталонец ставит в приоритет матч в Европе.



"Думаю, этот матч гораздо важнее, чем матч против "Юнайтед". Этот матч дает нам невероятную возможность выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов. В Премьер-Лиге у тебя много матчей, тогда как в Лиге Чемпионов только шесть, из которых не так много осталось".



"Третий и четвертый матчи (на групповом этапе Лиги Чемпионов) — самые важные. Я практически уверен, что они приспособятся, чтобы наказать нас. Мы тоже должны приспособиться. Это буде совершенно другой матч", — цитирует Гвардиолу The Independent.