Гвардиола поприветствовал Конте

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поприветствовав вернувшегося в Премьер-Лигу Антонио Конте.

Ранее днем "Тоттенхэм" заключил 18-месячный контракт с Конте, который в свое время прибыл в "Челси" одновременно с приходом Гвардиолы в "Сити".



В том первом для обоих тренеров английском сезоне "синие" завоевали титул Премьер-Лиги, опередив "горожан" на 15 очков. Уже тогда Гвардиола понял уровень итальянского специалиста.



"Во-первых, добро пожаловать назад в Англию, в Премьер-Лигу. Его карьера прекрасно говорит сама за себя. Он абсолютно выдающийся тренер, который был успешен везде".



"Естественно, я считаю его отличным тренером. Надеюсь, это назначение будет успешным для них. Это была тяжелая пара лет для них, учитывая приходящих и уходящих тренеров. Я желаю ему и его клубу всего наилучшего", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.