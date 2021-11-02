Гвардиола поприветствовал Конте

Антонио Конте и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поприветствовав вернувшегося в Премьер-Лигу Антонио Конте.

Ранее днем "Тоттенхэм" заключил 18-месячный контракт с Конте, который в свое время прибыл в "Челси" одновременно с приходом Гвардиолы в "Сити".

В том первом для обоих тренеров английском сезоне "синие" завоевали титул Премьер-Лиги, опередив "горожан" на 15 очков. Уже тогда Гвардиола понял уровень итальянского специалиста.

"Во-первых, добро пожаловать назад в Англию, в Премьер-Лигу. Его карьера прекрасно говорит сама за себя. Он абсолютно выдающийся тренер, который был успешен везде".

"Естественно, я считаю его отличным тренером. Надеюсь, это назначение будет успешным для них. Это была тяжелая пара лет для них, учитывая приходящих и уходящих тренеров. Я желаю ему и его клубу всего наилучшего", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Конте, Манчестер Сити, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 18:00

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  1. edgarkuznetsov 02.11.2021 18:58 # edgarkuznetsov
    Красава

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  2. vagifspurs 02.11.2021 18:47 # vagifspurs
    КОРОЛЬ

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  3. thegodfather 02.11.2021 18:41 # thegodfather
    КРОЛЬ

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  4. skychnie-oboi 02.11.2021 18:29 # skychnie-oboi
    Падлиза л4сая!

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  5. mancityman 02.11.2021 18:14 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  6. true-manc 02.11.2021 18:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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