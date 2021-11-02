Гвардиола поприветствовал Конте
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поприветствовав вернувшегося в Премьер-Лигу Антонио Конте.
Ранее днем "Тоттенхэм" заключил 18-месячный контракт с Конте, который в свое время прибыл в "Челси" одновременно с приходом Гвардиолы в "Сити".
В том первом для обоих тренеров английском сезоне "синие" завоевали титул Премьер-Лиги, опередив "горожан" на 15 очков. Уже тогда Гвардиола понял уровень итальянского специалиста.
"Во-первых, добро пожаловать назад в Англию, в Премьер-Лигу. Его карьера прекрасно говорит сама за себя. Он абсолютно выдающийся тренер, который был успешен везде".
"Естественно, я считаю его отличным тренером. Надеюсь, это назначение будет успешным для них. Это была тяжелая пара лет для них, учитывая приходящих и уходящих тренеров. Я желаю ему и его клубу всего наилучшего", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
02.11.2021 18:00
Просмотров: 931
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Красава
(ответить)
КОРОЛЬ
(ответить)
КРОЛЬ
(ответить)
Падлиза л4сая!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий