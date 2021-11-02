Анонс матча "Аталанта" — "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" продолжит свою кампанию в Лиге Чемпионов выездом к "Аталанте".

Две недели назад "Юнайтед" совершил впечатляющий камбэк против "Аталанты" дома, проиграв первый тайм 0:2, но выиграв весь матч со счетом 3:2.



Спустя всего считанные дни после того матча "красные дьяволы" были унижены "Ливерпулем" (0:5). Последовавшая затем победа 0:3 над "Тоттенхэмом" не позволяет делать выводы о выздоровлении команды Оле Гуннара Сульшера ввиду слабости соперника.



- "Аталанта" выиграла только одну из пяти встреч с английскими командами в Лиге Чемпионов (1 ничья, 3 поражения) — в гостях у "Ливерпуля" в прошлом сезоне.



- "Юнайтед" проиграл только один из 11 последних матчей против итальянских команд в Лиге Чемпионов (8 побед, 2 ничьи).



- "Аталанта в четвертый раз примет английскую команду на своем поле в рамках еврокубов (1 победа, 1 ничья, 1 поражение).



- "Юнайтед" может первым из английских клубов оформить свою 150-ю победу в Лиге Чемпионов / Кубке европейских чемпионов. Среди всех клубов этого рубежа пока удалось достичь только "Реалу", "Баварии" и "Барселоне".



- "Аталанта" проиграла только два из восьми последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (3 победы, 3 ничьи).



- "Юнайтед" проиграл все три последних выездных матча в Лиге Чемпионов, включая 2:1 от "Янг Бойз" в первом туре. Четыре выездных поражения подряд в этом турнире еще никогда не случались с "красными дьяволами".



Дисквалификация полузащитника "Юнайтед" Поля Погба не распространяется на Лигу Чемпионов, поэтому он готов сыграть. Антони Мартиаль снова в строю. Виктор Линделеф травмирован.



Лига Чемпионов. Группа F. 4-й тур

"Аталанта" (Италия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Аталанта. Стадион "Гевисс". 23:00 Онлайн-трансляция