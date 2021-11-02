Анонс матча "Мальме" — "Челси"
"Челси" может сделать большой шаг к плей-офф Лиги Чемпионов во время выезда к "Мальме" во вторник вечером.
В прошлом месяце "Мальме" гостил на "Стэмфорд Бридж", и "Челси" просто деклассировал шведскую команду, одержав победу со счетом 4:0.
Таким образом, "Мальме" остается с нулем очков в Группе H, а "Челси" идет в трех баллах позади возглавляющего квартет со 100-процентным результатом "Ювентуса".
"Мальме" нечего терять, они могут сыграть с большой свободой, большой храбростью, и их будут поддерживать эмоциональные болельщики", — предупредил свою команду главный тренер "синих" Томас Тухель.
- "Мальме" проиграл все три последние встречи с "Челси" в еврокубках с общим счетом 9:1.
- "Челси" не знает поражений уже семь матчей кряду против шведских команд (4 победы, 3 ничьи).
- "Мальме" проиграл семь из восьми последних встреч с английскими командами, лишь победив "Ноттингем Форест" со счетом 2:1 в Кубке УЕФА в сентябре 1995.
- В шести последних домашних матчах Лиги Чемпионов "Мальме" забил только один гол.
- "Челси" проиграл свой предыдущий выездной матч в Лиге Чемпионов — 1:0 "Ювентусу". Два гостевых поражения подряд в этом соревновании последний раз случались с "синими" в ноябре 2012 при Роберто Ди Маттео.
"Челси" отправился на этот выезд без травмированных Матео Ковачича, Тимо Вернера и Ромелу Лукаку, а также без приболевшего Мейсона Маунта. Кристиан Пулишич залечил лодыжку и может сыграть за клуб впервые с августа.
Лига Чемпионов. Группа H. 4-й тур
"Мальме" (Швеция) — "Челси" (Англия)
Мальме. Стадион "Сведбанк". 20:45 Онлайн-трансляция
02.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
На легке должны побеждать.
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УЕФА специально матч пораньше назначила, чтобы весь мир смог насладиться игрой лучшего клуба планеты,не отвлекаясь ни на что другое.ИМПЕРАТОРЫ!!!
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