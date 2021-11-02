"Тоттенхэм" назначил Антонио Конте

"Тоттенхэм" официально объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера.

Лишь накануне "Тоттенхэм" попрощался с Нуну Эшпириту Санту, которому было указано на дверь спустя четыре месяца после назначения.



Замена Нуну была найдена немедленно — "шпоры" обратились к Конте, с которым не смогли договориться минувшим летом.



И сегодня Антонио заключил с "Тоттенхэмом" контракт на 18 месяцев с опцией продления. Предполагается, что лондонский клуб будет платить 52-летнему итальянцу 15 миллионов фунтов в год.



Конте заслужил репутацию тренера топ-уровня, выигрывая чемпионские титулы с "Ювентусом", "Челси" и с "Интером". А со сборной Италии Антонио достиг 1/4 финала Евро-2016.



"Я крайне рад вернуться к тренерской работе, сделав это в клубе Премьер-Лиги, который вновь хочет стать грозной силой".



"Тоттенхэм" обладает прекрасной тренировочной базой и одним из лучших стадионов в мире".



"Мне не терпится приступить к работе, передав команде и фанатам свои страсть, настрой и целеустремленность, которые всегда сопутствовали мне как игроку и тренеру".



"Прошлым летом наш союз не случился, потому что я лишь недавно расстался с "Интером" и эмоционально еще переживал насчет конца сезона, поэтому я не чувствовал, что то был правильный момент для возвращения к тренерской работе".



"Однако заразительный энтузиазм и стремление Даниэля Леви вверить мне эту задачу сделали свое дело. Сейчас, когда эта возможность вернулась, я без колебаний на нее откликнулся", — сообщил Конте.