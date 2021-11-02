"Тоттенхэм" назначил Антонио Конте

Антонио Конте "Тоттенхэм" официально объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера.

Лишь накануне "Тоттенхэм" попрощался с Нуну Эшпириту Санту, которому было указано на дверь спустя четыре месяца после назначения.

Замена Нуну была найдена немедленно — "шпоры" обратились к Конте, с которым не смогли договориться минувшим летом.

И сегодня Антонио заключил с "Тоттенхэмом" контракт на 18 месяцев с опцией продления. Предполагается, что лондонский клуб будет платить 52-летнему итальянцу 15 миллионов фунтов в год.

Конте заслужил репутацию тренера топ-уровня, выигрывая чемпионские титулы с "Ювентусом", "Челси" и с "Интером". А со сборной Италии Антонио достиг 1/4 финала Евро-2016.

"Я крайне рад вернуться к тренерской работе, сделав это в клубе Премьер-Лиги, который вновь хочет стать грозной силой".

"Тоттенхэм" обладает прекрасной тренировочной базой и одним из лучших стадионов в мире".

"Мне не терпится приступить к работе, передав команде и фанатам свои страсть, настрой и целеустремленность, которые всегда сопутствовали мне как игроку и тренеру".

"Прошлым летом наш союз не случился, потому что я лишь недавно расстался с "Интером" и эмоционально еще переживал насчет конца сезона, поэтому я не чувствовал, что то был правильный момент для возвращения к тренерской работе".

"Однако заразительный энтузиазм и стремление Даниэля Леви вверить мне эту задачу сделали свое дело. Сейчас, когда эта возможность вернулась, я без колебаний на нее откликнулся", — сообщил Конте.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 15:30

Количество просмотров Просмотров: 3553

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. reams 02.11.2021 17:21 # reams
    вот о чем он думал, когда в петушню шел, тип сча на изи затащу в топ 6 ? лол, чисто пожрет говнеца и на мороз через пол года пойдет

    (ответить)

  2. vagifspurs 02.11.2021 17:18 # vagifspurs
    КТО ЕЩЁ ГОРИТ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА? или уже все сгорели….?

    (ответить)

  3. jirrort 02.11.2021 17:16 # jirrort
    Рэднапп не понимает, почему Конте собрался в "Тоттенхэм" сейчас, отказав "шпорам" летом

    Источник: http://fapl.ru/posts/89290/

    Потому что Парик понимал,что если у него будет несколько серьезных конкурентов в чемпе, то у него нет шансов.А сейчас ,когда увидел что Клопп и Пеп буксуют , быстренько прискакал,хитрожопик.Но в любом случае, рассчитывать ему не на что . Во-первых ,потому что это Петунхэм.Во-вторых,в АПЛ уже есть машина Томаса Тухеляна,которая еще даже не разогналась на полную катушку.

    (ответить)

  4. sexan 02.11.2021 17:15 # sexan
    А вот это уже интересно.)))

    (ответить)

  5. quavo 02.11.2021 17:14 # quavo
    Мю клуб пидарасов.
    Но конче обосрется в петушне , потому что это не клуб)

    (ответить)

  6. slash-lfc 02.11.2021 17:13 # slash-lfc
    Иль6лядь-иль6лядь доxуя серьёзной стала))

    (ответить)

  7. mata05 02.11.2021 17:10 # mata05
    Норм терь парик наведёт шороху в лиге конференций ))

    (ответить)

  8. bluehonorcfc9 02.11.2021 17:03 # bluehonorcfc9
    Теперь хотелось бы Зидана или тен Хаага в Юнайтед и вся тренерская элитка будет в эйпиэл.

    (ответить)

  9. mcferson 02.11.2021 17:00 # mcferson
    Вагифа ничему жизнь не учит) посмотрим на результаты через, как обычно деферамбы рановато заливает

    (ответить)

  10. gerrard08 02.11.2021 16:59 # gerrard08
    Мда, какой-то антилогичный переход.
    Они же сожрут друг друга с Леви. Шпор можно поздравить, но чисто на год-два, пока Конте не начнет устраивать истерики.
    Ну а скам самые большие лохи в данной ситуации)

    (ответить)

  11. liverfun 02.11.2021 16:59 # liverfun
    что за бред про выжженную землю после конте? итальянец как раз строит базу и сплачивает коллектив, но все это отнимает невероятно много сил, от чего он и выгорает через пару лет. но душу он отводит на руководстве клуба, а не на команде.
    поэтому, например, глейзеры его и боялись назначить, им и недовольства фанатов хватает, лучше стабильность со своей легендой, чем горки с результатами при таких топ тренерах.
    а у петушков, я уверен, все будет нормально после конте, по крайней мере лучше чем сейчас, там просто надо будет крепкого спеца взять

    (ответить)

  12. thegodfather 02.11.2021 16:58 # thegodfather
    у срульшера отошли воды)

    (ответить)

  13. hazarchik 02.11.2021 16:57 # hazarchik
    если Леви купит ему норм игроков летом, то можно смело бороться за чемпик, а Срульшеру долгих лет в му

    (ответить)

  14. bluehonorcfc9 02.11.2021 16:53 # bluehonorcfc9
    Круто что топовые коучы стремятся в АПЛ. Тоттенхэму повезло с доном , Леви шарит.

    (ответить)

  15. sausage 02.11.2021 16:50 # sausage
    В Тоттенхэме даже из Маура лузера сделали, чего уж говорить о Конте. Он конечно классный специалист, харизматичная фигура, но не волшебник. Зря тут кто-то надеется, что он за пол сезона-сезон сможет из этого разобранного клуба, пусть и с парой-тройкой игроков высокого уровня, сделать чемпионскую команду. Леви его раньше взбесит и будет послан нахуй.

    (ответить)

  16. hazarchik 02.11.2021 16:48 # hazarchik
    какие же скамы лаxи, такого коуча прое6ать

    (ответить)

  17. gandalf 02.11.2021 16:47 # gandalf
    — Антонио Конте про "Тоттенхэм" в 2017 году &#128064;

    "Если "Тоттенхэм" не выиграет титул, это не станет для них трагедией. Это не трагедия, если они не попадут в Лигу Чемпионов, не выйдут из группы Лиги Чемпионов и после этого вылетят в первом же раунде Лиги Европы. Наверное для "Челси", "Арсенала", "Ман Юнайтед", "Ман Сити" и может быть "Ливерпуля" — подобное выступление станет трагедией".

    "Вы должны понять статус каждой команды. Каждая команда должна понять свои амбиции. Если их амбиция бороться за титул Премьер-Лиги и победу в Лиге Чемпионов, они должны покупать дорогих игроков. В ином случае ты продолжишь оставаться на одном и том же уровне, это очевидно. Мой вопрос таков: каковы ожидания "Тоттенхэма"?

    (ответить)

  18. dungeon-master 02.11.2021 16:47 # dungeon-master
    Гандонио Контекс, использованный кондом пинсов, тьфу

    (ответить)

  19. golokante 02.11.2021 16:46 # golokante
    С МЮ Конте мог бы выиграть АПЛ, а с Тоттх не выиграет. Там просто состава нет и не будет. Выиграет кубок лиги максимум в следующем году.

    (ответить)

  20. arsenalbigfan 02.11.2021 16:43 # arsenalbigfan
    ахаххахахах, еблан контекс, еблан лысый еврей.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: