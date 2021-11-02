"Тоттенхэм" назначил Антонио Конте
"Тоттенхэм" официально объявил о назначении Антонио Конте на должность главного тренера.
Лишь накануне "Тоттенхэм" попрощался с Нуну Эшпириту Санту, которому было указано на дверь спустя четыре месяца после назначения.
Замена Нуну была найдена немедленно — "шпоры" обратились к Конте, с которым не смогли договориться минувшим летом.
И сегодня Антонио заключил с "Тоттенхэмом" контракт на 18 месяцев с опцией продления. Предполагается, что лондонский клуб будет платить 52-летнему итальянцу 15 миллионов фунтов в год.
Конте заслужил репутацию тренера топ-уровня, выигрывая чемпионские титулы с "Ювентусом", "Челси" и с "Интером". А со сборной Италии Антонио достиг 1/4 финала Евро-2016.
"Я крайне рад вернуться к тренерской работе, сделав это в клубе Премьер-Лиги, который вновь хочет стать грозной силой".
"Тоттенхэм" обладает прекрасной тренировочной базой и одним из лучших стадионов в мире".
"Мне не терпится приступить к работе, передав команде и фанатам свои страсть, настрой и целеустремленность, которые всегда сопутствовали мне как игроку и тренеру".
"Прошлым летом наш союз не случился, потому что я лишь недавно расстался с "Интером" и эмоционально еще переживал насчет конца сезона, поэтому я не чувствовал, что то был правильный момент для возвращения к тренерской работе".
"Однако заразительный энтузиазм и стремление Даниэля Леви вверить мне эту задачу сделали свое дело. Сейчас, когда эта возможность вернулась, я без колебаний на нее откликнулся", — сообщил Конте.
02.11.2021 15:30
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Последние комментарии:
вот о чем он думал, когда в петушню шел, тип сча на изи затащу в топ 6 ? лол, чисто пожрет говнеца и на мороз через пол года пойдет
(ответить)
КТО ЕЩЁ ГОРИТ ОТ МОЩИ ТОТТЕНХЭМА? или уже все сгорели….?
(ответить)
Рэднапп не понимает, почему Конте собрался в "Тоттенхэм" сейчас, отказав "шпорам" летом
Источник: http://fapl.ru/posts/89290/
Потому что Парик понимал,что если у него будет несколько серьезных конкурентов в чемпе, то у него нет шансов.А сейчас ,когда увидел что Клопп и Пеп буксуют , быстренько прискакал,хитрожопик.Но в любом случае, рассчитывать ему не на что . Во-первых ,потому что это Петунхэм.Во-вторых,в АПЛ уже есть машина Томаса Тухеляна,которая еще даже не разогналась на полную катушку.
(ответить)
А вот это уже интересно.)))
(ответить)
Мю клуб пидарасов.
Но конче обосрется в петушне , потому что это не клуб)
(ответить)
Иль6лядь-иль6лядь доxуя серьёзной стала))
(ответить)
Норм терь парик наведёт шороху в лиге конференций ))
(ответить)
Теперь хотелось бы Зидана или тен Хаага в Юнайтед и вся тренерская элитка будет в эйпиэл.
(ответить)
Вагифа ничему жизнь не учит) посмотрим на результаты через, как обычно деферамбы рановато заливает
(ответить)
Мда, какой-то антилогичный переход.
Они же сожрут друг друга с Леви. Шпор можно поздравить, но чисто на год-два, пока Конте не начнет устраивать истерики.
Ну а скам самые большие лохи в данной ситуации)
(ответить)
что за бред про выжженную землю после конте? итальянец как раз строит базу и сплачивает коллектив, но все это отнимает невероятно много сил, от чего он и выгорает через пару лет. но душу он отводит на руководстве клуба, а не на команде.
поэтому, например, глейзеры его и боялись назначить, им и недовольства фанатов хватает, лучше стабильность со своей легендой, чем горки с результатами при таких топ тренерах.
а у петушков, я уверен, все будет нормально после конте, по крайней мере лучше чем сейчас, там просто надо будет крепкого спеца взять
(ответить)
у срульшера отошли воды)
(ответить)
если Леви купит ему норм игроков летом, то можно смело бороться за чемпик, а Срульшеру долгих лет в му
(ответить)
Круто что топовые коучы стремятся в АПЛ. Тоттенхэму повезло с доном , Леви шарит.
(ответить)
В Тоттенхэме даже из Маура лузера сделали, чего уж говорить о Конте. Он конечно классный специалист, харизматичная фигура, но не волшебник. Зря тут кто-то надеется, что он за пол сезона-сезон сможет из этого разобранного клуба, пусть и с парой-тройкой игроков высокого уровня, сделать чемпионскую команду. Леви его раньше взбесит и будет послан нахуй.
(ответить)
какие же скамы лаxи, такого коуча прое6ать
(ответить)
— Антонио Конте про "Тоттенхэм" в 2017 году 👀
"Если "Тоттенхэм" не выиграет титул, это не станет для них трагедией. Это не трагедия, если они не попадут в Лигу Чемпионов, не выйдут из группы Лиги Чемпионов и после этого вылетят в первом же раунде Лиги Европы. Наверное для "Челси", "Арсенала", "Ман Юнайтед", "Ман Сити" и может быть "Ливерпуля" — подобное выступление станет трагедией".
"Вы должны понять статус каждой команды. Каждая команда должна понять свои амбиции. Если их амбиция бороться за титул Премьер-Лиги и победу в Лиге Чемпионов, они должны покупать дорогих игроков. В ином случае ты продолжишь оставаться на одном и том же уровне, это очевидно. Мой вопрос таков: каковы ожидания "Тоттенхэма"?
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Гандонио Контекс, использованный кондом пинсов, тьфу
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С МЮ Конте мог бы выиграть АПЛ, а с Тоттх не выиграет. Там просто состава нет и не будет. Выиграет кубок лиги максимум в следующем году.
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ахаххахахах, еблан контекс, еблан лысый еврей.
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