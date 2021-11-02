В шорт-листе "Ньюкасла" остались двое

Унаи Эмери В шорт-листе кандидатов на вакантный пост главного тренера "Ньюкасла" остались только двое: Унаи Эмери и Эдди Хау.

Среди кандидатов на замену уволенному Стиву Брюсу ранее назывались Паулу Фонсека, Люсьен Фавр, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, однако The Athletic стало известно, что сейчас у "сорок" осталось только два варианта.

При этом вариант с Эмери, который сейчас тренирует "Вильярреал", является основным, а с Хау — запасным.

В данный момент "Ньюкасл" продолжает переговоры с Эмери, надеясь достичь компромисса с экс-наставником "Арсенала" со дня на день. За расторжение контракта Унаи с "Вильярреалом" "сорокам" придется выплатить компенсацию в размере около 5 миллионов фунтов.

49-летний испанец счастлив в "Вильярреале", но хочет выслушать, что ему готов предложить амбициозный "Ньюкасл", а также чувствует, что у него осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге.

Что касается Хау, то в данный момент он находится без клуба. Эдди поднял "Борнмут" из Лиги Два в Премьер-Лигу, заслужив репутацию одного из лучших молодых английских тренеров.


Метки Вильярреал, Ньюкасл, тренеры, Хау, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 440

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wwwxxx 02.11.2021 15:21 # wwwxxx
    Хау с привлекательным атакующим футболм намного круче этого ссыкливого гуд ебенинга

    (ответить)

  2. makeewadim 02.11.2021 15:06 # makeewadim
    Зачем это Эмери???Только большая зарплата.. и то, зачем ему очередные обсёры журналистов на прессухе?!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: