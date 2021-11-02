В шорт-листе "Ньюкасла" остались двое

В шорт-листе кандидатов на вакантный пост главного тренера "Ньюкасла" остались только двое: Унаи Эмери и Эдди Хау.

Среди кандидатов на замену уволенному Стиву Брюсу ранее назывались Паулу Фонсека, Люсьен Фавр, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, однако The Athletic стало известно, что сейчас у "сорок" осталось только два варианта.



При этом вариант с Эмери, который сейчас тренирует "Вильярреал", является основным, а с Хау — запасным.



В данный момент "Ньюкасл" продолжает переговоры с Эмери, надеясь достичь компромисса с экс-наставником "Арсенала" со дня на день. За расторжение контракта Унаи с "Вильярреалом" "сорокам" придется выплатить компенсацию в размере около 5 миллионов фунтов.



49-летний испанец счастлив в "Вильярреале", но хочет выслушать, что ему готов предложить амбициозный "Ньюкасл", а также чувствует, что у него осталось незаконченное дело в Премьер-Лиге.



Что касается Хау, то в данный момент он находится без клуба. Эдди поднял "Борнмут" из Лиги Два в Премьер-Лигу, заслужив репутацию одного из лучших молодых английских тренеров.