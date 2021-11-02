"Тоттенхэм" позволит Конте потратить 150 млн. фунтов в январе

Антонио Конте Готовящийся заступить на тренерский мостик "Тоттенхэма" Антонио Конте получит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы.

Ожидается, что уже сегодня "Тоттенхэм" подтвердит подписание 18-месячного контракта с Конте стоимостью 15 млн. фунтов в год (290 тыс. фунтов в неделю).

"Шпоры" общались с Антонио еще минувшим летом, но тогда не смогли договориться — в том числе насчет трансферов.

На сей раз лондонский клуб будет вынужден выделить внушительный бюджет и пообещать Конте полный карт-бланш на трансферном рынке в январе, сообщает The Sun.

The Times добавляет, что Конте хочет купить до четырех игроков в январе, включая 21-летнего нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, забившего 29 голов в Серии А со старта прошлого сезона.


Метки Конте, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 13:00

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  1. mixmaster 02.11.2021 13:27 # mixmaster
    если кейна продадут?

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  2. sausage 02.11.2021 13:12 # sausage
    То 100, то 150. Зарплата то 15, то 12кк. Кто во что горазд накидывает.

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  3. chebrec 02.11.2021 13:06 # chebrec
    Вот это поворот!!!

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