"Тоттенхэм" позволит Конте потратить 150 млн. фунтов в январе
Готовящийся заступить на тренерский мостик "Тоттенхэма" Антонио Конте получит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы.
Ожидается, что уже сегодня "Тоттенхэм" подтвердит подписание 18-месячного контракта с Конте стоимостью 15 млн. фунтов в год (290 тыс. фунтов в неделю).
"Шпоры" общались с Антонио еще минувшим летом, но тогда не смогли договориться — в том числе насчет трансферов.
На сей раз лондонский клуб будет вынужден выделить внушительный бюджет и пообещать Конте полный карт-бланш на трансферном рынке в январе, сообщает The Sun.
The Times добавляет, что Конте хочет купить до четырех игроков в январе, включая 21-летнего нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, забившего 29 голов в Серии А со старта прошлого сезона.
02.11.2021 13:00
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если кейна продадут?
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То 100, то 150. Зарплата то 15, то 12кк. Кто во что горазд накидывает.
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Вот это поворот!!!
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