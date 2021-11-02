"Тоттенхэм" позволит Конте потратить 150 млн. фунтов в январе

Готовящийся заступить на тренерский мостик "Тоттенхэма" Антонио Конте получит 150 миллионов фунтов на зимние трансферы.

Ожидается, что уже сегодня "Тоттенхэм" подтвердит подписание 18-месячного контракта с Конте стоимостью 15 млн. фунтов в год (290 тыс. фунтов в неделю).



"Шпоры" общались с Антонио еще минувшим летом, но тогда не смогли договориться — в том числе насчет трансферов.



На сей раз лондонский клуб будет вынужден выделить внушительный бюджет и пообещать Конте полный карт-бланш на трансферном рынке в январе, сообщает The Sun.



The Times добавляет, что Конте хочет купить до четырех игроков в январе, включая 21-летнего нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича, забившего 29 голов в Серии А со старта прошлого сезона.