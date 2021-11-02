Беллингем отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем отреагировал на слухи, сватающие его в "Ливерпуль".
Накануне бывший игрок Премьер-Лиги Крейг Хигнетт заявил, что 18-летний Беллингем выбрал "Ливерпуль" в качестве своего следующего клуба.
"Я услышал от достоверного источника, назвать который не могу, что он направляется в "Ливерпуль". Я не уверен, будет это в январе или в конце сезона, но хороший источник говорит, что этот переход почти наверняка случится", — сообщил Хигнетт BBC Radio Merseyside.
Беллингем отреагировал на одну из новостей с цитатой Хигнетта с помощью "гифки", где он смеется. Свой твит Джуд быстро удалил, однако болельщикам удалось зафиксировать возможный намек игрока сборной Англии.
Just Jude Bellingham replying to an account saying he’ll be joining Liverpool in the summer… pic.twitter.com/d2LTM3RMv0— The Anfield Alert (@TheAnfieldAlert) November 1, 2021
02.11.2021 12:00
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если бы он так ирал в 25+, а так малыш
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норм нассал на бестрофейную помойку лгбтпуль, ахахахахаха
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Салаха продадут, как раз 100кк появятся
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