Беллингем отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем отреагировал на слухи, сватающие его в "Ливерпуль".

Накануне бывший игрок Премьер-Лиги Крейг Хигнетт заявил, что 18-летний Беллингем выбрал "Ливерпуль" в качестве своего следующего клуба.



"Я услышал от достоверного источника, назвать который не могу, что он направляется в "Ливерпуль". Я не уверен, будет это в январе или в конце сезона, но хороший источник говорит, что этот переход почти наверняка случится", — сообщил Хигнетт BBC Radio Merseyside.



Беллингем отреагировал на одну из новостей с цитатой Хигнетта с помощью "гифки", где он смеется. Свой твит Джуд быстро удалил, однако болельщикам удалось зафиксировать возможный намек игрока сборной Англии.



