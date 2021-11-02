Беллингем отреагировал на слухи насчет "Ливерпуля"

Джуд Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем отреагировал на слухи, сватающие его в "Ливерпуль".

Накануне бывший игрок Премьер-Лиги Крейг Хигнетт заявил, что 18-летний Беллингем выбрал "Ливерпуль" в качестве своего следующего клуба.

"Я услышал от достоверного источника, назвать который не могу, что он направляется в "Ливерпуль". Я не уверен, будет это в январе или в конце сезона, но хороший источник говорит, что этот переход почти наверняка случится", — сообщил Хигнетт BBC Radio Merseyside.

Беллингем отреагировал на одну из новостей с цитатой Хигнетта с помощью "гифки", где он смеется. Свой твит Джуд быстро удалил, однако болельщикам удалось зафиксировать возможный намек игрока сборной Англии.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1575

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. makeewadim 02.11.2021 13:21 # makeewadim
    если бы он так ирал в 25+, а так малыш

    (ответить)

  2. true-manc 02.11.2021 12:14 # true-manc
    норм нассал на бестрофейную помойку лгбтпуль, ахахахахаха

    (ответить)

  3. slash-lfc 02.11.2021 12:04 # slash-lfc
    Салаха продадут, как раз 100кк появятся

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: