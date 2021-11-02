Агбонлахор: "Вест Хэм" — второй лучший клуб в Лондоне"
Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Вест Хэм" стал вторым лучшим клубом в Лондоне.
Накануне "Вест Хэм" разгромил "Астон Виллу" со счетом 1:4, благодаря чему укрепился на четвертом месте и сравнялся по очкам с "Манчестер Сити".
Агбонлахор не считает столь высокую позицию "молотобойцев" ошибочной и считает, что команда Дэвида Мойеса имеет реальные шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов.
"Они выглядят командой, которая будет реально сражаться за попадание в еврокубки. "Вест Хэм" очень хорошо смотрится".
"Они являются крупнейшим клубом в Лондоне после "Челси". Они превосходят "Арсенал", они превосходят "Тоттенхэм" — и "Брентфорд" с "Уотфордом" тоже!"
"Однако теперь они должны удержать Деклана Райса, удержать Мичейла Антонио, удержать Аарона Крессуэлла. Удержите этих игроков и добавьте к ним еще".
"Почему бы "Вест Хэму" не начать заглядываться на место в топ-4?" — сообщил Агбонлахор talkSPORT.
02.11.2021 11:00
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Последние комментарии:
в старт какой команды сейчас пройдет антонио или крессуэл? у них только райс и выделяется.
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На данный момент может быть,но не в истории АПЛ
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Агбонлахор хуйни не скажет.
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почему второй, если первый?
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