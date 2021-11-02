Агбонлахор: "Вест Хэм" — второй лучший клуб в Лондоне"

Дэвид Мойес и Деклан Райс Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Вест Хэм" стал вторым лучшим клубом в Лондоне.

Накануне "Вест Хэм" разгромил "Астон Виллу" со счетом 1:4, благодаря чему укрепился на четвертом месте и сравнялся по очкам с "Манчестер Сити".

Агбонлахор не считает столь высокую позицию "молотобойцев" ошибочной и считает, что команда Дэвида Мойеса имеет реальные шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов.

"Они выглядят командой, которая будет реально сражаться за попадание в еврокубки. "Вест Хэм" очень хорошо смотрится".

"Они являются крупнейшим клубом в Лондоне после "Челси". Они превосходят "Арсенал", они превосходят "Тоттенхэм" — и "Брентфорд" с "Уотфордом" тоже!"

"Однако теперь они должны удержать Деклана Райса, удержать Мичейла Антонио, удержать Аарона Крессуэлла. Удержите этих игроков и добавьте к ним еще".

"Почему бы "Вест Хэму" не начать заглядываться на место в топ-4?" — сообщил Агбонлахор talkSPORT.


Метки Агбонлахор, Вест Хэм, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 654

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 02.11.2021 11:33 # mixmaster
    в старт какой команды сейчас пройдет антонио или крессуэл? у них только райс и выделяется.

    (ответить)

  2. liverbro 02.11.2021 11:32 # liverbro
    На данный момент может быть,но не в истории АПЛ

    (ответить)

  3. sexan 02.11.2021 11:13 # sexan
    Агбонлахор хуйни не скажет.

    (ответить)

  4. slash-lfc 02.11.2021 11:10 # slash-lfc
    почему второй, если первый?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: