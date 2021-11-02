Агбонлахор: "Вест Хэм" — второй лучший клуб в Лондоне"

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Вест Хэм" стал вторым лучшим клубом в Лондоне.

Накануне "Вест Хэм" разгромил "Астон Виллу" со счетом 1:4, благодаря чему укрепился на четвертом месте и сравнялся по очкам с "Манчестер Сити".



Агбонлахор не считает столь высокую позицию "молотобойцев" ошибочной и считает, что команда Дэвида Мойеса имеет реальные шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



"Они выглядят командой, которая будет реально сражаться за попадание в еврокубки. "Вест Хэм" очень хорошо смотрится".



"Они являются крупнейшим клубом в Лондоне после "Челси". Они превосходят "Арсенал", они превосходят "Тоттенхэм" — и "Брентфорд" с "Уотфордом" тоже!"



"Однако теперь они должны удержать Деклана Райса, удержать Мичейла Антонио, удержать Аарона Крессуэлла. Удержите этих игроков и добавьте к ним еще".



"Почему бы "Вест Хэму" не начать заглядываться на место в топ-4?" — сообщил Агбонлахор talkSPORT.