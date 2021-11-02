Каррагер: "Назначение Нуну было ошибкой"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Нуну Эшпириту Санту никогда не был правильным тренером для "Тоттенхэма".

В понедельник "Тоттенхэм" объявил о расставании с Эшпириту Санту, что произошло спустя всего четыре месяца после подписания контракта с Нуну.



Каррагер понимает это решение "шпор", хотя и не оправдывает его. По мнению Джейми, лондонцам изначально не стоило приглашать 47-летнего португальца.



"Я могу понять, почему "Тоттенхэм" поспешил уволить его. Никогда нельзя оправдать увольнение тренера спустя 10 матчей в Премьер-Лиге, это не кажется правильным, но Нуну никогда не казался правильным человеком для "Тоттенхэма".



"Не думаю, что это плохое увольнение. Думаю, это изначально было плохое назначение. Стиль Нуну противоречит не только "Тоттенхэму", но и топ-клубу в принципе".



"Думаю, манера поведения Нуну сыграла свою роль. Он очень сдержан, особо не проявляет эмоций, а такие вещи имеют большое значение для отношений фанатов к тренеру. Они прислушиваются и анализируют каждое слово, что произносит тренер".



"От Нуну абсолютно ничего не исходило. Это его стиль, и это нормально, но в клубе вроде "Тоттенхэма" этому не суждено было сработать", — сообщил Каррагер Sky Sports.