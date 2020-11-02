"Астон Вилла" обратилась к Фонсеке

Паулу Фонсека "Астон Вилла" установила неофициальный контракт с бывшим главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой.

В данный момент "Вилла" занимает только 15-е место в Премьер-Лиге, проиграв четыре матча подряд, в которых бирмингемцы пропустили 12 голов.

И хотя на словах, как говорил исполнительный директор Кристиан Парслоу на прошлой неделе, "Вилла" сохраняет веру в Дина Смита, за кулисами уже идет работа по поиску нового рулевого.

Как стало известно Daily Mail от своих источников на "Вилла Парк", в данный момент увольнение Смита выглядит неминуемым, а представители бирмингемского клуба уже обратились к лагерю Фонсеки.

Фонсеку связывали с "Виллой" еще до назначения Смита в октябре 2018. На тот момент Паулу тренировал донецкий "Шахтер".

Правда, виды на 48-летнего португальца имеет и "Ньюкасл", который надеется определиться с заменой Стиву Брюсу до выезда к "Брайтону" в субботу.


Метки Астон Вилла, Смит, тренеры, Фонсека

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2021 08:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 02.11.2021 08:12 # chelsiukpro
    А эти то чего... Смит выправит ситуацию полюбе! Если что Терри позовите обратно пусть в защите наведёт порядок

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  2. denkik 02.11.2021 08:04 # denkik
    Кто бы мог подумать. Мартинеса купили, Ингса, Буэндиа. Такие игроки и такой провал на старте сезона. Я думал, они будут за четверку в этом году бороться, а они деградировали. Неужели, дело в Грилише?

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