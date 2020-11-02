"Астон Вилла" обратилась к Фонсеке

"Астон Вилла" установила неофициальный контракт с бывшим главным тренером "Ромы" Паулу Фонсекой.

В данный момент "Вилла" занимает только 15-е место в Премьер-Лиге, проиграв четыре матча подряд, в которых бирмингемцы пропустили 12 голов.



И хотя на словах, как говорил исполнительный директор Кристиан Парслоу на прошлой неделе, "Вилла" сохраняет веру в Дина Смита, за кулисами уже идет работа по поиску нового рулевого.



Как стало известно Daily Mail от своих источников на "Вилла Парк", в данный момент увольнение Смита выглядит неминуемым, а представители бирмингемского клуба уже обратились к лагерю Фонсеки.



Фонсеку связывали с "Виллой" еще до назначения Смита в октябре 2018. На тот момент Паулу тренировал донецкий "Шахтер".



Правда, виды на 48-летнего португальца имеет и "Ньюкасл", который надеется определиться с заменой Стиву Брюсу до выезда к "Брайтону" в субботу.