Конте должен воглавить "Тоттенхэм" в ближайшие 24 часа

Итальянский тренер Антонио Конте должен заключить 18-месячный контракт с "Тоттенхэмом" в ближайшие 24 часа.

Накануне "Тоттенхэм" официально объявил о расставании с Нуну Эшпириту Санту, который успел провести на своем посту только 10 матчей в Премьер-Лиге.



Как сообщает Sky Sports, уже спустя считанные часы после увольнения Нуну в Лондон прилетел Конте, с которым "шпоры" безуспешно пытались договориться минувшим летом.



На сей раз Конте и "Тоттенхэм" провели продуктивные переговоры, которые, как ожидается, увенчаются подписанием контракта с зарплатой в 15 миллионов фунтов в год — больше в Премьер-Лиге получает только Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".



Добавим, свой следующий матч "шпоры" проводят в четверг — против "Витесса" в Лиге Конференций.