Семь вещей, что мы узнали в 10-м туре

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" теряют очки дома, "Манчестер Юнайтед" громит "Тоттенхэм", "Вест Хэм" укрепляется в топ-4. Эти и другие итоги 10-го тура — в отчетном материале.





Оборона "Лестера" все еще не в порядке



Команда Брендана Роджерса одержала пару побед в чемпионате после того, как менеджер пошел на изменение схемы и персоналий в линии обороны. Играя без Янника Вестергора и в три центрбека, "лисы" победили "Манчестер Юнайтед" с "Брентфордом", но их опорой все же был атака и возвращение к форме Юри Тилеманса.



В матче с "Арсеналом" перекрыть слабую игру в обороне не удалось — во многом, благодаря потрясающей игре голкипера гостей Аарона Рамсдейла. "Лестер" создал достаточно, чтобы в другой раз уйти от поражения, но поплатился за провальный старт. Хозяева медленно входили в игру и позволили сопернику забить два быстрых мяча, в итоге обеспечивших результат.



"Арсенал" свою беспроигрышную серию продолжил, выдав второе подряд солидное выступление. Но преувеличивать успех не стоит: в прошлом сезоне команда Микеля Артеты побеждала в Лестере не менее убедительно, что шагом к чему-то большему не стало.



"Брайтон" по-прежнему опасен для лучших команд



"Чайки" неделю назад разочаровали своей игрой против "Манчесстер Сити", что продолжило их серию не лучших матчей. Подопечные Грэма Поттера так и завершили октябрь без побед, но ничья на поле "Ливерпуля" стала эффектным возвращением "Брайтона" в строй.



Два быстрых мяча "Ливерпуля" обычно лишают гостей "Энфилда" надежд, но "Брайтон" не пошатнулся, а команда Юргена Клоппа играла достаточно открыто, чтобы соперник мог создавать моменты. В итоге, "Брайтон" забил столько же, сколько и в четырех предыдущих матчах. Великолепный гол Энока Мвепу, который также хорошо вошел в игру с "Сити", позволяет считать, что у Поттера появилось новое оружие. В концовке поединка уже хозяевам пришлось радоваться тому, что они не потерпели первое поражение с апреля.



Октябрь для "Брайтона" был тяжелым, но команда проиграла всего один матч и закончила месяц отличным выступлением на поле одного из претендентов на титул. "Чайки" по-прежнему опасны для лучших команд.



Виейра вернулся в Манчестер с сюрпризом



Патрика ассоциируют с его временем в "Арсенале", но последним клубом в игровой карьере француза был "Манчестер Сити". Более того, свой тренерский путь Виейра начал именно в системе "Сити" и какое-то время считался потенциальным кандидатом на роль менеджера клуба когда-нибудь в будущем.



На "Этихад" Виейра вернулся во главе "Кристал Пэлас", который, при всех своих игровых достоинствах, выиграл только один из девяти матчей. Но "орлы" точно показали себя с лучшей стороны в последний месяц, а в субботу удача, наконец, была с ними. Ранний гол "орлов" дал команде фундамент, а удаление Эмерика Лапорта в конце первого тайма — отличный шанс на результат. В меньшинстве "Сити" было сложно создать большое количество моментов, но стоит отдать должное гостям. "Пэлас" Виейра оборонялись не хуже команды Роя Ходжсона, а также достаточно шли в атаку, чтобы под занавес встречи добить соперника еще одним голом Конора Галлахера.



"Кристал Пэлас" отбирает у "Сити" очки в четвертый раз за пять сезонов и во второй за три года побеждает на "Этихад". Несмотря на периодические успехи лондонцев в играх с командой Пепа Гвардиолы, Виейра все равно преподнес сюрприз своему бывшему клубу.



У "Бернли" есть первая победа



Пока еще в зоне вылета, но уже с превосходством над "Норвичем" и "Ньюкаслом". Команде Шона Дайча нечего было делать в такой компании. В отличие от других аутсайдеров, "бордовые" могли жаловаться на невезение в предыдущих встречах, потеряв больше очков из выигрышных позиций, чем любая другая команда Премьер-Лиги.



Победный результат был достигнут с большим опозданием, но также с эффектом. В день, когда Дайч праздновал девять лет во главе клуба, его подопечные прервали серию из 14 матчей без побед на "Терф Мур" в чемпионате. "Бернли" выдал мощнейший первый тайм, в котором не оставил шансов "Брентфорду" и забил три мяча. Очередной классный гол Максвела Корне вдохновил на будущие успехи, и с командой Томаса Франка "Бернли" обошелся жестче, чем кто-либо в Премьер-Лиге. Это было худшее выступление для "Брентфорда" после выхода в элиту.



Гости отыграли один мяч после перерыва, но упустить победу со счета 3:0 было бы слишком даже для "Бернли".



"Юнайтед" показал реакцию



Оле Гуннар Сульшер свою работу (пока) сохранил, и его команда ожидаемо показала реакцию на свое худшее выступление в сезоне. "Тоттенхэм" тоже бил "Манчестер Юнайтед" с разницей в пять мячей относительно недавно, но с тех пор из "шпор" вышли остатки страсти, и они оказались удобным соперником для команды, желавшей прийти в себя.



"Юнайтед" с этим помогла смена игровой схемы. В три центрбека манкунианцы не играли полтора года, но Сульшеру нужно было что-то менять, и этот вариант был наиболее очевидным. На поле у "красных дьяволов" было, по сути, только три атакующий игрока, но их таланта оказалось достаточно, чтобы отправить "Тоттенхэм" в нокаут. В этой игре определяющее значение имел первый гол, и Криштиану Роналду забил его образом, недостижимым никому в футболке "Тоттенхэма" на данный момент. Отталкиваясь от 0:1, гости спокойно сдерживали инертного соперника, а затем добили его еще двумя голами — и снова с проявлением индивидуального мастерства Роналду.



Для Криштиану этот матч стал лучшим в сезоне — как и для его команды после первого тура. Но, по сути, "Манчестер Юнайтед" лишь взял передышку перед новыми проблемами. Они могут наступить уже скоро: через неделю "дьяволов" ждет дерби с раненным "Манчестер Сити".



"Тоттенхэм" снова меняет тренера



Поражение от "Манчестер Юнайтед" стало последним во главе "шпор" для Нуну Эшпириту Санту. Португалец провел во главе команды только 10 матчей чемпионата, проиграв сразу три из них со счетом 3:0. Дело было не только в результатах: проблема еще и в том, что победы "Тоттенхэма" выглядели куда менее убедительными, чем их поражения.



После замены Лукаса Моуры на Стивена Бергвейна в начале второго тайма стадион "Тоттенхэма" разразился гулом, после которого обратного пути не было. Руководство "шпор" решило действовать уже на следующий день, исправляя изначальную ошибку и возвращаясь с новым предложением к Антонио Конте. Нуну пришел в клуб далеко не первым вариантом и изначально не имел авторитета, чтобы подчинить себе команду. Его методы подготовки тоже не помогли, равно как и вся история с Харри Кейном, на которую тренер повлиять не мог.



Нуну был признан лучшим менеджером Премьер-Лиги в августе, но был уволен всего два месяца спустя. "Тоттенхэм" вот-вот получит четвертого тренера за один календарный год.



"Вест Хэм" догоняет "Манчестер Сити"



Лондонцы поднялись в зону Лиги Чемпионов неделю назад и закрепили этот промежуточный результат еще парой успехов. Для начала команда Дэвида Мойеса стала первой, кому за пять лет удалось выбить из Кубка Лиги "Манчестер Сити", да еще и сохранив силы игроков атаки. Затем была новая победа в чемпионате. Команда Дэвида Мойеса отправила четыре гола в ворота "Астон Виллы", которая так хочет быть на месте нынешнего "Вест Хэма".



С такой уверенной победой помогло удаление в составе соперника на старте второго тайма. Но "Вест Хэм" уже вел в счете к тому моменту и, в отличие от "Виллы", выглядел командой, точно знающей свою задачу на поле. "Астон Вилла" в последние недели растеряна, а кадровые потери создают новые трудности для Дина Смита, решившего сделать большой шаг и оставить в запасе капитана Тайрона Мингса. Для "Астон Виллы" нынешний период — испытание, а вот "Вест Хэм" на ходу и явно получает удовольствие от процесса. Команда догоняет "Сити" и по количеству очков, и по количеству забитых мячей.



Иван Громиков специально для FAPL.ru