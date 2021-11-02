Каррагер не верит, что Конте быстро добьется успеха с "Тоттенхэмом"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что тренеру Антонио Конте не хватит 18 месяцев, чтобы сделать из "Тоттенхэма" претендента на титул Премьер-Лиги.

Согласно слухам, Конте уже прибыл в Лондон и готов заключить контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года.



И хотя в своих предыдущих клубах Конте быстро достигал успеха, Каррагер думает, что итальянцу потребуется около трех лет, чтобы замахнуться на титул со "шпорами".



"Я был бы рад возвращению Конте в Премьер-Лигу. Думаю, когда он впервые здесь оказался, то стал настоящим откровением. Он великолепный персонаж, обладающий харизмой. Надеюсь, они договорятся".



"Думаю, ему потребуется больше 18 месяцев, чтобы преобразить "Тоттенхэм". И хотя я большой поклонник Антонио Конте, а в каждом своем клубе, включая "Челси", он быстро добивался успеха, повторить это в "Тоттенхэме" было бы очень сложно".



"Думаю, ему потребуется еще 18 месяцев сверху, чтобы попытаться сделать из "Тоттенхэма" претендента на титул".



"Думаю, там много работы. Сможет ли Конте справиться за 18 месяцев? Думаю, это было бы очень сложно, даже для человека его калибра".



"Думаю, этот состав способен сражаться за место в зоне Лиги Чемпионов, они не так уж сильно отстают сейчас. "Тоттенхэм" — клуб, который всегда должен стремиться к этим местам".



"Думаю, если Антонио Конте возьмется за эту работу, то не в нынешнем сезоне, но в будущем мы будем смотреть на них и думать: "О, да, они определенно могут попасть в Лигу Чемпионов". Потому что его эффект может быть огромен, как он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.