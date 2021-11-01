Антонио: "Нет никого сильнее меня"
Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заявил, что считает себя самым физически сильным игроком в Премьер-Лиге.
В ближайший уикенд "Вест Хэм" примет на своем поле "Ливерпуль", и многие болельщики заранее предвкушают противостояние Антонио и защитника "красных" Виргила Ван Дейка.
В преддверии этого матча Антонио, забивший уже шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, выразил уверенность, что Ван Дейку не удастся доминировать над ним благодаря физической мощи.
"Виргил — сильный центральный защитник. Он силен. Но никто не должен быть сильнее меня".
"Он силен. Он среди сильнейших игроков. Также силен Фернандиньо. Курт Зума – сильный парень".
"Но есть ли кто-нибудь сильнее меня? Нет никого сильнее меня", — сообщил Антонио Wingmen.
01.11.2021 23:00
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Последние комментарии:
Это правда
Будущий КОРОЛЬ!!!
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Тупейший бегунок, с нулевым интеллектом. Руинит 95% моментов как и вся его команда. Скоро эта сказка с бей-беги-пока-не-обосрешся футболом от Мойеса закончится усталостью и ВХЮ вернется на свое 10-е место если не ниже.
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