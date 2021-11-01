Антонио: "Нет никого сильнее меня"

Нападающий "Вест Хэма" Мичейл Антонио заявил, что считает себя самым физически сильным игроком в Премьер-Лиге.

В ближайший уикенд "Вест Хэм" примет на своем поле "Ливерпуль", и многие болельщики заранее предвкушают противостояние Антонио и защитника "красных" Виргила Ван Дейка.



В преддверии этого матча Антонио, забивший уже шесть голов в этом сезоне Премьер-Лиги, выразил уверенность, что Ван Дейку не удастся доминировать над ним благодаря физической мощи.



"Виргил — сильный центральный защитник. Он силен. Но никто не должен быть сильнее меня".



"Он силен. Он среди сильнейших игроков. Также силен Фернандиньо. Курт Зума – сильный парень".



"Но есть ли кто-нибудь сильнее меня? Нет никого сильнее меня", — сообщил Антонио Wingmen.