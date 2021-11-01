Бербатов: "Назначение Конте пойдет на пользу Кейну"

Экс-игрок "Тоттенхэма" Димитар Бербатов считает, что назначение Антонио Конте главным тренером поможет нападающему Харри Кейну вернуться в свою лучшую форму.

На старте нового сезона Кейн выглядит бледной тенью себя прежнего, забив только один гол в Премьер-Лиге, и это сыграло не последнюю роль в решении "шпор" уволить Нуну Эшпириту Санту.



Ожидается, что на место Нуну вскоре придет Конте, и Бербатов уверен, что Антонио сможет преобразить капитана сборной Англии, как сделал это с Ромелу Лукаку в своем прошлом клубе.



"Во время работы в "Интере" Конте сделал Лукаку более классным игроком. Его уверенность в себе была на нуле после перехода из "Манчестер Юнайтед", но в "Интере" он переродился и стал голевой машиной. Поэтому можно легко сказать, что назначение Конте пойдет на пользу Харри Кейну".



"Конте обладает опытом работы с большими игроками. Иногда тренеру нужна особенная связь с особенными игроками команды. Они должны знать, как разговаривать с ними и когда нужно быть жестким и говорить им правду".



"Насчет игры Кейна есть некоторые вопросы, но это связано и с игрой всей команды. Он зависит от того, кто его окружает. Конте со своими свежими идеями может пойти на пользу Кейну", — сообщил Бербатов Befair.