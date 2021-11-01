Сульшер: "Наслаждаюсь критикой"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что получает удовольствие, когда его критикуют.

Прошлая неделя выдалась самой жесткой в карьере Сульшера в плане критики. Медиа отчаянно перемывали косточки Оле Гуннару в свете унизительного поражения 0:5 от "Ливерпуля".

Сульшер признает, что некоторых это может сломить, однако у норвежца другое отношение к критике.

"Критика может заставить тебя засомневаться в себе, либо подтолкнуть к тому, чтобы постоять за себя. Лично я наслаждаюсь критикой. Пускай меня критикуют и дальше, это нормально".

"Знаете у всех нас разная работа, а работа журналистов и экспертов состоит в том, чтобы высказывать свое мнение. Это их работа. Я здесь не для того, чтобы сражаться с ними, я не хочу ни с кем ссориться", — цитирует Сульшера The Guardian.

Также Оле Гуннар высказался по поводу увольнения своего коллеги Нуну Эшпириту Санту, который лишился работы после поражения 0:3 от "Юнайтед".

"Никогда не бывает приятно видеть, как люди, хорошие люди, теряют работу. Я не знаю, какова ситуация в "Тоттенхэме", поэтому мне особо нечего сказать, но как коллега ты никогда не радуешься подобному — ты пытаешься связаться с ним и посочувствовать", — добавил Сульшер.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 01.11.2021 21:54 # frisby
    ахахахахахахаха значит я не ошибся дав ему позорное погоняло КУКОЛД

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  2. insomniac 01.11.2021 21:42 # insomniac
    так ты спецом творишь дичь чтобы получить критику???

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  3. kabanusco 01.11.2021 21:24 # kabanusco
    Сульшер: "Люблю когда меня унижают"

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  4. zabo 01.11.2021 21:18 # zabo
    Знатный долбоёб

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  5. slash-lfc 01.11.2021 21:04 # slash-lfc
    хахахахах Олег красиво ссыт на спермюшников))

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  6. gunars 01.11.2021 21:03 # gunars
    допиздишься же, молчи) а то выгонять нах с МЮ

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