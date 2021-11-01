Сульшер: "Наслаждаюсь критикой"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что получает удовольствие, когда его критикуют.
Прошлая неделя выдалась самой жесткой в карьере Сульшера в плане критики. Медиа отчаянно перемывали косточки Оле Гуннару в свете унизительного поражения 0:5 от "Ливерпуля".
Сульшер признает, что некоторых это может сломить, однако у норвежца другое отношение к критике.
"Критика может заставить тебя засомневаться в себе, либо подтолкнуть к тому, чтобы постоять за себя. Лично я наслаждаюсь критикой. Пускай меня критикуют и дальше, это нормально".
"Знаете у всех нас разная работа, а работа журналистов и экспертов состоит в том, чтобы высказывать свое мнение. Это их работа. Я здесь не для того, чтобы сражаться с ними, я не хочу ни с кем ссориться", — цитирует Сульшера The Guardian.
Также Оле Гуннар высказался по поводу увольнения своего коллеги Нуну Эшпириту Санту, который лишился работы после поражения 0:3 от "Юнайтед".
"Никогда не бывает приятно видеть, как люди, хорошие люди, теряют работу. Я не знаю, какова ситуация в "Тоттенхэме", поэтому мне особо нечего сказать, но как коллега ты никогда не радуешься подобному — ты пытаешься связаться с ним и посочувствовать", — добавил Сульшер.
01.11.2021 21:00
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Последние комментарии:
ахахахахахахаха значит я не ошибся дав ему позорное погоняло КУКОЛД
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так ты спецом творишь дичь чтобы получить критику???
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Сульшер: "Люблю когда меня унижают"
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Знатный долбоёб
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хахахахах Олег красиво ссыт на спермюшников))
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допиздишься же, молчи) а то выгонять нах с МЮ
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