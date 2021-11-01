Сульшер: "Наслаждаюсь критикой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что получает удовольствие, когда его критикуют.

Прошлая неделя выдалась самой жесткой в карьере Сульшера в плане критики. Медиа отчаянно перемывали косточки Оле Гуннару в свете унизительного поражения 0:5 от "Ливерпуля".



Сульшер признает, что некоторых это может сломить, однако у норвежца другое отношение к критике.



"Критика может заставить тебя засомневаться в себе, либо подтолкнуть к тому, чтобы постоять за себя. Лично я наслаждаюсь критикой. Пускай меня критикуют и дальше, это нормально".



"Знаете у всех нас разная работа, а работа журналистов и экспертов состоит в том, чтобы высказывать свое мнение. Это их работа. Я здесь не для того, чтобы сражаться с ними, я не хочу ни с кем ссориться", — цитирует Сульшера The Guardian.



Также Оле Гуннар высказался по поводу увольнения своего коллеги Нуну Эшпириту Санту, который лишился работы после поражения 0:3 от "Юнайтед".



"Никогда не бывает приятно видеть, как люди, хорошие люди, теряют работу. Я не знаю, какова ситуация в "Тоттенхэме", поэтому мне особо нечего сказать, но как коллега ты никогда не радуешься подобному — ты пытаешься связаться с ним и посочувствовать", — добавил Сульшер.