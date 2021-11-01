Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич готов сыграть за "Челси" впервые с августа.

Последний раз Пулишич выходил на поле в футболке своего клуба еще 14 августа, получив травму лодыжки в матче за сборную США против Гондуараса 8 сентября.



Восстановление Кристиана изрядно затянулось и сопровождалось осложнениями, однако сейчас 23-летний американец уже в порядке и готов сыграть против "Мальме" во вторник — в отличие от Мейсона Маунта, Матео Ковачича, Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.



"Эти четверо игроков, к сожалению, все еще отсутствует, но в случае Тимо, Ромелу и Ковой это не сюрприз. Мейсону ничуть не лучше, но чтобы прекратить спекуляции, скажу, что это не COVID".



"Он все еще болеет, не может участвовать в тренировках и не может поехать с нами в Мальме. Хорошая новость в том, что Кристиан Пулишич вернулся, и он в заявке на завтрашний матч", — цитирует главного тренера "Челси" Томаса Тухеля ESPN.