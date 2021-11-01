Пулишич готов сыграть за "Челси" впервые с августа
Атакующий полузащитник Кристиан Пулишич готов сыграть за "Челси" впервые с августа.
Последний раз Пулишич выходил на поле в футболке своего клуба еще 14 августа, получив травму лодыжки в матче за сборную США против Гондуараса 8 сентября.
Восстановление Кристиана изрядно затянулось и сопровождалось осложнениями, однако сейчас 23-летний американец уже в порядке и готов сыграть против "Мальме" во вторник — в отличие от Мейсона Маунта, Матео Ковачича, Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.
"Эти четверо игроков, к сожалению, все еще отсутствует, но в случае Тимо, Ромелу и Ковой это не сюрприз. Мейсону ничуть не лучше, но чтобы прекратить спекуляции, скажу, что это не COVID".
"Он все еще болеет, не может участвовать в тренировках и не может поехать с нами в Мальме. Хорошая новость в том, что Кристиан Пулишич вернулся, и он в заявке на завтрашний матч", — цитирует главного тренера "Челси" Томаса Тухеля ESPN.
01.11.2021 20:00
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Последние комментарии:
Хорошая новость! Как раз нужен. Может прицел настройл и хет трик с Малме :)
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На 20 минут хватит потом лазарет
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ИМПЕРАТОР!!!Оформит хет-трик 22 января и насрет в рот Антонио Конче, скриньте!
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