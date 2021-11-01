Рэднапп не понимает, почему Конте собрался в "Тоттенхэм" сейчас, отказав "шпорам" летом

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Рэднапп выразил недоумение, почему Антонио Конте выразил готовность тренировать "Тоттенхэм", хотя только минувшим летом отверг лондонский клуб.

Достоверно известно, что "Тоттенхэм" вел переговоры с Конте до назначения Нуну Эшпириту Санту, который был уволен "шпорами" ранее в понедельник.



Согласно информации в прессе, сейчас Антонио уже направляется в Лондон, чтобы уладить последние детали и занять место Нуну.



Рэднапп недоумевает насчет столь резкой смены настроения Конте, но считает, что "Тоттенхэм" должен будет дать свободу действий Антонио, чтобы тот преуспел.



"Я не понимаю, почему спустя четыре месяца ты можешь назначить его, но не мог этого сделать четыре месяца назад".



"Должно быть, имело место проблема насчет трансферного бюджета. Возможно, он не был согласен с тем, чего хочет для клуба Даниэль Леви".



"В случае с тренером вроде Антонио Конте ты должен дать ему лицензию на приглашение игроков, которых он хочет, и на игру по схеме, как он того хочет".



"Ты не можешь вмешиваться — он делает дела по-своему. Знаю, он уже работал с Паратичи в "Ювентусе", и это важно, потому что им придется ужиться друг с другом и вместе двигаться в правильном направлении. Иначе это будет катастрофа".



"Прямо сейчас "Тоттенхэм" является посмешищем на футбольном поле. За пределами поля им завидует каждый, учитывая их стадион и тренировочную базу. Но на поле они совершают чертовски много ошибок", — сообщил Рэднапп Sky Sports.