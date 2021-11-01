Сульшер чувствует, что поражение от "Ливерпуля" сплотило МЮ
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что унизительное поражение 0:5 от "Ливерпуля" сделало его команду сплоченнее.
Победой 0:3 в гостях у "Тоттенхэма" в минувшую субботу "Юнайтед" слегка исправил впечатление о себе после одного из кошмарнейших результатов в своей истории.
Сульшер чувствует, что у того поражения от "Ливерпуля" есть и своя положительная сторона, потому что его команда стала сплоченнее, и это касается даже тех игроков, которые не выходят на поле.
"Да, поражение от "Ливерпуля" нас сплотило еще сильнее".
"У нас нет времени, чтобы горевать, а если ты не в стартовом составе, ты должен поддерживать своих партнеров по команде".
"Настрой в матче с "Тоттенхэмом" был на высоте. Все игроки хотят играть, и никто не рад, когда не играет. Команда выше интересов отдельного игрока".
"Самый важный матч — следующий матч. Мы знаем, что будем добиваться результатов, когда обретем стабильность. Один хороший матч ничего не значит".
"Завтра у нас будет возможность доказать, что мы способны выдать серию хороших матчей", — цитирует Сульшера Sky Sports.
01.11.2021 18:00
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«Нас ебут а мы крепчаем» (c)
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А ведь они покарают.. королев и императриц.
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КОРОЛЬ!!!
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ПХАХАХАХХААА
Куколд Юнайтед
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сплотились с новой тактикой, ближе стали, ага
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сумеречная гениальность норвежского куисаса! уволил бомжа их ттх, чтобы они наняли графа, тем самым обезопасив место горлума во главе мю на некоторое время
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посмотрим как их сплотят погромы от КОРОЛЕЙ и ИМПЕРАТОРОВ)))))
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