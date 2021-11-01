Сульшер чувствует, что поражение от "Ливерпуля" сплотило МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что унизительное поражение 0:5 от "Ливерпуля" сделало его команду сплоченнее.

Победой 0:3 в гостях у "Тоттенхэма" в минувшую субботу "Юнайтед" слегка исправил впечатление о себе после одного из кошмарнейших результатов в своей истории.



Сульшер чувствует, что у того поражения от "Ливерпуля" есть и своя положительная сторона, потому что его команда стала сплоченнее, и это касается даже тех игроков, которые не выходят на поле.



"Да, поражение от "Ливерпуля" нас сплотило еще сильнее".



"У нас нет времени, чтобы горевать, а если ты не в стартовом составе, ты должен поддерживать своих партнеров по команде".



"Настрой в матче с "Тоттенхэмом" был на высоте. Все игроки хотят играть, и никто не рад, когда не играет. Команда выше интересов отдельного игрока".



"Самый важный матч — следующий матч. Мы знаем, что будем добиваться результатов, когда обретем стабильность. Один хороший матч ничего не значит".



"Завтра у нас будет возможность доказать, что мы способны выдать серию хороших матчей", — цитирует Сульшера Sky Sports.