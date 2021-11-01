Сульшер чувствует, что поражение от "Ливерпуля" сплотило МЮ

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер чувствует, что унизительное поражение 0:5 от "Ливерпуля" сделало его команду сплоченнее.

Победой 0:3 в гостях у "Тоттенхэма" в минувшую субботу "Юнайтед" слегка исправил впечатление о себе после одного из кошмарнейших результатов в своей истории.

Сульшер чувствует, что у того поражения от "Ливерпуля" есть и своя положительная сторона, потому что его команда стала сплоченнее, и это касается даже тех игроков, которые не выходят на поле.

"Да, поражение от "Ливерпуля" нас сплотило еще сильнее".

"У нас нет времени, чтобы горевать, а если ты не в стартовом составе, ты должен поддерживать своих партнеров по команде".

"Настрой в матче с "Тоттенхэмом" был на высоте. Все игроки хотят играть, и никто не рад, когда не играет. Команда выше интересов отдельного игрока".

"Самый важный матч — следующий матч. Мы знаем, что будем добиваться результатов, когда обретем стабильность. Один хороший матч ничего не значит".

"Завтра у нас будет возможность доказать, что мы способны выдать серию хороших матчей", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2021 18:00

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  1. nouserid 01.11.2021 18:46 # nouserid
    «Нас ебут а мы крепчаем» (c)

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  2. zaeba1l 01.11.2021 18:43 # zaeba1l
    А ведь они покарают.. королев и императриц.

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  3. jirrort 01.11.2021 18:18 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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  4. sellman 01.11.2021 18:15 # sellman
    ПХАХАХАХХААА

    Куколд Юнайтед

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  5. alexomck 01.11.2021 18:12 # alexomck
    сплотились с новой тактикой, ближе стали, ага

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  6. mugabe 01.11.2021 18:06 # mugabe
    сумеречная гениальность норвежского куисаса! уволил бомжа их ттх, чтобы они наняли графа, тем самым обезопасив место горлума во главе мю на некоторое время

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  7. murderface616 01.11.2021 18:05 # murderface616
    посмотрим как их сплотят погромы от КОРОЛЕЙ и ИМПЕРАТОРОВ)))))

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