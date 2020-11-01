"Ньюкасл" нацелился на Эмери
Новым фаворитом на вакантную роль главного тренера "Ньюкасла" стал Унаи Эмери.
По информации Sport1, "Ньюкасл" надеется назначить Эмери во время грядущего международного перерыва и готов выплатить "огромную компенсацию" "Вильярреалу", где в данный момент трудоустроен Унаи.
Эмери уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, где ранее он тренировал "Арсенал". Унаи покинул "Эмирейс" в ноябре 2019 и более полугода приходил в себя, прежде чем взялся за "Вильярреал".
Благодаря "Вильярреалу" Эмери восстановил свою подмоченную в Лондоне репутацию, в прошлом сезоне выиграв Лигу Европы. В финале подопечные Унаи по пенальти одолели "Манчестер Юнайтед".
Добавим, что контракт Эмери с "Вильярреалом" рассчитан до 2023 года.
01.11.2021 17:00
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