"Ньюкасл" нацелился на Эмери

Новым фаворитом на вакантную роль главного тренера "Ньюкасла" стал Унаи Эмери.

По информации Sport1, "Ньюкасл" надеется назначить Эмери во время грядущего международного перерыва и готов выплатить "огромную компенсацию" "Вильярреалу", где в данный момент трудоустроен Унаи.



Эмери уже имеет опыт работы в Премьер-Лиге, где ранее он тренировал "Арсенал". Унаи покинул "Эмирейс" в ноябре 2019 и более полугода приходил в себя, прежде чем взялся за "Вильярреал".



Благодаря "Вильярреалу" Эмери восстановил свою подмоченную в Лондоне репутацию, в прошлом сезоне выиграв Лигу Европы. В финале подопечные Унаи по пенальти одолели "Манчестер Юнайтед".



Добавим, что контракт Эмери с "Вильярреалом" рассчитан до 2023 года.