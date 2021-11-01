Конте близок к назначению в "Тоттенхэме"

Антонио Конте Новым главным тренером "Тоттенхэма", по всей видимости, станет Антонио Конте.

Ранее в понедельник "Тоттенхэм" объявил о расставании с Нуну Эшпириту Санту, который успел провести только 17 официальных матчей после подписания двухлетнего контракта.

Сразу несколько авторитетных изданий, включая Sky Sports, The Telegraph и ESPN, утверждают, что "шпор" уже определились, кем они хотят заменить уволенного Нуну.

Конте значительно продвинулся в переговорах с "Тоттенхэмом" и в ближайшие часы лично прибудет в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали соглашения.

Примечательно, что "шпоры" общались с Антонио еще минувшим летом, до назначения Нуну, но тогда, если верить слухам, экс-наставника "Челси" не устроили амбиции лондонского клуба и недостаточные полномочия.

52-летний Конте находится без клуба с мая, когда он покинул "Интер", едва выиграв Серию А. Антонио не устроило то, что руководство решило сократить бюджет и продать ряд звезд.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 01.11.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. insomniac 01.11.2021 17:00 # insomniac
    Леви кукухой совсем тронулся. или ему заплатил кто за развал Шпор?

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  2. sausage 01.11.2021 16:53 # sausage
    Будет пятно на топовой карьере.

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  3. g3ndalf 01.11.2021 16:49 # g3ndalf
    У парика знатно пригорело, что унитайзед и сороки отказались от варианта с ним.

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  4. chelsea88 01.11.2021 16:45 # chelsea88
    Хиддинк топарь е6ать, палочка-выручалочка.

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  5. nepomniachtchi 01.11.2021 16:30 # nepomniachtchi
    Виллаш-Боаш, Моур, теперь Контекс. После Гандонио наверное Бенитеса назначат. Все не надоело петухам за челси подбирать

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  6. sexan 01.11.2021 16:15 # sexan
    Как сказал один парнишка с работы ( фан Тоттенхема ), хватит уже бывших тренеров из Челси, ничего хорошего не получится.

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  7. mixmaster 01.11.2021 16:13 # mixmaster
    Леви решил измениться? Да не, ну нахер. Через год со скандалом и отступными начнётся сага

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  8. largo-winch 01.11.2021 16:09 # largo-winch
    2 года назад Тоттенхэм играл в привлекательный атакующий футбол и выступал в финале ЛЧ.

    через год теперь их ждёт унылый автобус и сезон без Еврокубков с Контексом.

    просто мрачно это всё....

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  9. arsenalbigfan 01.11.2021 16:05 # arsenalbigfan
    во далбаеб будет, если пойдет в эту петушатню конченую

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