Конте близок к назначению в "Тоттенхэме"
Новым главным тренером "Тоттенхэма", по всей видимости, станет Антонио Конте.
Ранее в понедельник "Тоттенхэм" объявил о расставании с Нуну Эшпириту Санту, который успел провести только 17 официальных матчей после подписания двухлетнего контракта.
Сразу несколько авторитетных изданий, включая Sky Sports, The Telegraph и ESPN, утверждают, что "шпор" уже определились, кем они хотят заменить уволенного Нуну.
Конте значительно продвинулся в переговорах с "Тоттенхэмом" и в ближайшие часы лично прибудет в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали соглашения.
Примечательно, что "шпоры" общались с Антонио еще минувшим летом, до назначения Нуну, но тогда, если верить слухам, экс-наставника "Челси" не устроили амбиции лондонского клуба и недостаточные полномочия.
52-летний Конте находится без клуба с мая, когда он покинул "Интер", едва выиграв Серию А. Антонио не устроило то, что руководство решило сократить бюджет и продать ряд звезд.
01.11.2021 16:00
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Последние комментарии:
Леви кукухой совсем тронулся. или ему заплатил кто за развал Шпор?
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Будет пятно на топовой карьере.
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У парика знатно пригорело, что унитайзед и сороки отказались от варианта с ним.
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Хиддинк топарь е6ать, палочка-выручалочка.
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Виллаш-Боаш, Моур, теперь Контекс. После Гандонио наверное Бенитеса назначат. Все не надоело петухам за челси подбирать
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Как сказал один парнишка с работы ( фан Тоттенхема ), хватит уже бывших тренеров из Челси, ничего хорошего не получится.
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Леви решил измениться? Да не, ну нахер. Через год со скандалом и отступными начнётся сага
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2 года назад Тоттенхэм играл в привлекательный атакующий футбол и выступал в финале ЛЧ.
через год теперь их ждёт унылый автобус и сезон без Еврокубков с Контексом.
просто мрачно это всё....
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во далбаеб будет, если пойдет в эту петушатню конченую
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