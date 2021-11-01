Конте близок к назначению в "Тоттенхэме"

Новым главным тренером "Тоттенхэма", по всей видимости, станет Антонио Конте.

Ранее в понедельник "Тоттенхэм" объявил о расставании с Нуну Эшпириту Санту, который успел провести только 17 официальных матчей после подписания двухлетнего контракта.



Сразу несколько авторитетных изданий, включая Sky Sports, The Telegraph и ESPN, утверждают, что "шпор" уже определились, кем они хотят заменить уволенного Нуну.



Конте значительно продвинулся в переговорах с "Тоттенхэмом" и в ближайшие часы лично прибудет в Лондон, чтобы обсудить заключительные детали соглашения.



Примечательно, что "шпоры" общались с Антонио еще минувшим летом, до назначения Нуну, но тогда, если верить слухам, экс-наставника "Челси" не устроили амбиции лондонского клуба и недостаточные полномочия.



52-летний Конте находится без клуба с мая, когда он покинул "Интер", едва выиграв Серию А. Антонио не устроило то, что руководство решило сократить бюджет и продать ряд звезд.