Боснич: "Рамсдейл — лучший английский голкипер"

Экс-игрок "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Марк Боснич считает, что в данный момент Аарон Рамсдейл из "Арсенала" является лучшим английским голкипером.

В минувшую субботу Рамсдейл сыграл ключевую роль в победе "канониров" над "Лестером" со счетом 0:2, и Боснич убежден, что именно Аарон должен защищать ворота сборной Англии, а не Джордан Пикфорд из "Эвертона".



"Вчера я увидел голкипера, который может приносить тебе победы в матчах. Забегая вперед, это имеет огромное значение, если ты собираешься сражаться за большие трофеи".



"На мой взгляд, игра в футбол состоит из людей и моментов, и вчера он действовал абсолютно выдающимся образом в эти моменты. Каждый знает, на что он способен, и сложнее всего продолжать делать это".



"Он сыграл выдающимся образом вчера. Я смотрел на него и думал: "В данный момент это лучший английский голкипер", — сообщил Боснич talkSPORT.